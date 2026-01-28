Morte de corredor de Anápolis gera comoção nas redes sociais: “Estava fazendo o que mais amava”

Antônio Gerbeson era apaixonado por esportes e treinava para disputar maratonas

Samuel Leão - 28 de janeiro de 2026

Morte do corredor causou comoção nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A notícia da morte precoce de Antônio Gerbeson Soares de Souza, de 49 anos, deixou um rastro de tristeza e saudade entre amigos e familiares em Anápolis e Morrinhos. Conhecido pela alegria contagiante e pelo amor às corridas de rua, o entregador foi vítima de um trágico atropelamento na manhã desta terça-feira (27).

Natural de Anápolis, onde mantinha fortes laços familiares, Antônio morava atualmente na região de Morrinhos. O acidente aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, no Distrito Agroindustrial de Morrinhos (DAIMO).

Segundo relatos colhidos no local, Antônio caminhava pela via quando foi atingido por um ônibus. Apesar dos cuidados recebidos, não resistiu e foi a óbito.

Nas redes sociais, era comum vê-lo compartilhando conquistas: treinos em altas quilometragens e a preparação intensa para maratonas.

Coincidentemente, em 2019, ele havia registrado uma das corridas pela BR-153, na região de Morrinhos.

Além do esporte, ele era apaixonado por dança e culinária. A comoção tomou conta das redes sociais assim que a notícia foi confirmada.

A prima de Antônio, Fernanda Franca, descreveu o sentimento de perda: “Que tragédia, meu Deus! Descanse em paz, meu primo, e leve toda a sua alegria para o céu. Ele estava fazendo uma das coisas que mais amava: correr! Uma inspiração, inclusive para que eu começasse esse ano”, desabafou.

Outro depoimento emocionante veio da irmã, Maria Gleidna, que revelou uma coincidência dolorosa: a morte de Antônio ocorreu exatamente um ano após o falecimento do pai deles.

Já a amiga Lorena Ferreira lembrou do caráter do corredor: “Debão, cara do coração enorme, pessoa incrível! Que Deus te receba”.

O corpo de Antônio Gerbeson está sendo velado na Pax Primavera e o sepultamento está marcado para acontecer na tarde desta quarta-feira (28).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!