Técnica das avós para cozinhar os ovos e descascar sem esforço

Com um ingrediente simples na água e um choque térmico no final, a casca solta fácil e o ovo sai inteiro, sem “sofrer” na pia

Layne Brito - 28 de janeiro de 2026

Cozinhar ovos parece a tarefa mais básica da cozinha até chegar a hora de descascar. Casca que gruda, clara que sai junto, ovo todo marcado… um caos.

Só que muita gente esquece que as avós já tinham um jeito prático de evitar isso, usando truques simples que fazem a casca se soltar quase inteira.

O primeiro passo começa antes do fogo. Se o ovo estiver muito gelado, a chance de rachar aumenta e isso pode piorar a descasca.

O ideal é tirar da geladeira alguns minutos antes e colocar os ovos na panela ainda com a água fria, cobrindo tudo por completo. Aí sim o fogo vai para médio.

Quando a água começa a ferver, entra o truque clássico: adicionar um pouco de vinagre (um fio) ou bicarbonato de sódio (uma colher de chá).

Esses ingredientes ajudam a “descolar” a membrana interna, o que facilita muito na hora de tirar a casca depois. Com a água já em fervura, deixe cozinhar por cerca de 10 minutos para ficar bem firme.

Mas o segredo que realmente muda o jogo vem na sequência: assim que desligar o fogo, nada de deixar o ovo esfriar na própria panela.

A técnica das avós manda transferir os ovos imediatamente para um recipiente com água bem gelada (se tiver gelo, melhor ainda).

Esse choque térmico ajuda a separar a casca da clara, criando uma folga interna que faz a descasca sair fácil.

Na hora de tirar a casca, outro macete ajuda: comece pela parte de baixo do ovo, onde geralmente existe uma “bolsinha de ar”.

É ali que costuma abrir o melhor ponto de entrada, permitindo puxar a casca em pedaços maiores, sem destruir o ovo.

No fim, o truque é simples: cozinhar do jeito certo, usar um ingrediente barato e finalizar com água gelada. Resultado: ovos bem feitos e descascados em segundos, do jeito que as avós sempre juraram que dava.

