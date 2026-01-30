6 dicas médicas para reduzir a glicose e diminuir o açúcar no sangue

Mudanças simples na rotina — da alimentação ao sono — ajudam a controlar a glicemia e evitam picos perigosos no dia a dia

Magno Oliver - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Controlar a glicose no sangue não é importante só para quem tem diabetes. Picos frequentes de açúcar podem provocar cansaço, fome fora de hora e, com o tempo, aumentar o risco de resistência à insulina e outras complicações.

A boa notícia é que medidas recomendadas por médicos e diretrizes de saúde costumam ser práticas, acessíveis e, quando feitas com constância, trazem resultado.

A seguir, veja 6 dicas médicas que ajudam a reduzir a glicose e manter a glicemia mais estável.

1) Monte o prato com mais fibra (e menos ultraprocessados)

Fibras “seguram” a absorção do açúcar e reduzem os picos após as refeições. Priorize verduras, legumes, feijões, lentilha, grão-de-bico, aveia, chia e frutas com casca.

Ao mesmo tempo, reduza o consumo frequente de ultraprocessados (biscoitos, refrigerante, salgadinhos, embutidos), que costumam ter açúcar escondido e farinhas refinadas.

2) Faça combinações inteligentes: carboidrato + proteína + gordura boa

O problema não é só o carboidrato — é comer carboidrato “sozinho”. Quando você combina arroz, pão, macarrão ou frutas com proteína e gordura boa, a glicose sobe mais lentamente.

Exemplos simples:

– Pão + ovo/queijo

– Fruta + iogurte natural

– Arroz + feijão + salada + carne/ovo

3) Caminhe 10 a 20 minutos após comer

Movimento após a refeição é uma estratégia muito usada por médicos porque ajuda o músculo a “puxar” glicose do sangue.

Uma caminhada leve depois do almoço ou jantar pode reduzir picos de glicemia e melhorar a sensibilidade à insulina ao longo do tempo.

4) Durma bem: sono ruim aumenta a glicose

Poucas horas de sono ou sono fragmentado elevam hormônios do estresse e aumentam resistência à insulina. Se você está tentando controlar a glicose, o sono precisa entrar no pacote.

Dicas rápidas:

– Reduzir telas antes de dormir

– Manter horários regulares

– Evitar refeições pesadas à noite

5) Cuidado com o estresse (ele “adoça” o sangue)

Estresse crônico aumenta cortisol e adrenalina — hormônios que elevam a glicose. Mesmo com alimentação controlada, ansiedade e tensão constantes podem atrapalhar a glicemia.

A recomendação médica costuma incluir técnicas de respiração, atividade física regular, terapia quando necessário e momentos de descanso real na rotina.

6) Acompanhe e trate com segurança: remédio só com orientação

Para quem tem pré-diabetes ou diabetes, acompanhamento médico é essencial. Ajuste de medicação, exames periódicos e monitoramento da glicemia evitam sustos e complicações.

Importante: nunca mude dose ou suspenda remédios por conta própria. Se a glicose está alta com frequência, é sinal de que algo precisa ser revisto com profissional.

Atenção: estas dicas ajudam no controle da glicemia, mas não substituem consulta. Se você tem sintomas (sede excessiva, urinar muito, perda de peso, visão embaçada) ou glicose alterada em exame, procure avaliação médica.

