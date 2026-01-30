Apostador do DF ganha bolada após acertar todos os números na Lotofácil
Aposta foi uma das três vencedoras do país e todas receberam o mesmo valor. Os outros "novos milionários" são da Bahia e de São Paulo
Um sortudo, morador do Distrito Federal (DF), se deu bem no último sorteio da Lotofácil e conseguiu uma bolada milionária. Ao conseguir 15 acertos, ele garantiu mais de R$ 4 milhões na premiação.
No total, foram R$ 4.995.383, fruto de uma aposta simples com bilhete físico, realizada na Lotérica Trevo da Sorte.
A aposta foi uma das três vencedoras do país e todas receberam o mesmo valor. Os outros “novos milionários” são da Bahia e de São Paulo.
Os números na Lotofácil 3600 foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 25.
Outros Ganhadores
Diversos apostadores também conseguiram 14 acertos na Lotofácil, garantindo um prêmio de R$ 2.079, dentre eles 21 são de Goiás.
Um deles é de Anápolis, outro de Anicuns e três de Aparecida de Goiânia. Já na capital foram registrados 8 ganhadores.
Luziânia, Mara Rosa, Morrinhos, Planaltina, Porangatu, Rialma e Valparaíso também tiveram um ganhador cada. Já Rio Verde contou dois sortudos.
O próximo sorteio da Lotofácil ocorre já nesta sexta-feira (30), e será transmitido ao vivo pelos canais da Caixa Econômica Federal.
