Apostador do DF ganha bolada após acertar todos os números na Lotofácil

Aposta foi uma das três vencedoras do país e todas receberam o mesmo valor. Os outros "novos milionários" são da Bahia e de São Paulo

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2026

Aposta na Lotofácil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um sortudo, morador do Distrito Federal (DF), se deu bem no último sorteio da Lotofácil e conseguiu uma bolada milionária. Ao conseguir 15 acertos, ele garantiu mais de R$ 4 milhões na premiação.

No total, foram R$ 4.995.383, fruto de uma aposta simples com bilhete físico, realizada na Lotérica Trevo da Sorte.

A aposta foi uma das três vencedoras do país e todas receberam o mesmo valor. Os outros “novos milionários” são da Bahia e de São Paulo.

Os números na Lotofácil 3600 foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 25.

Outros Ganhadores

Diversos apostadores também conseguiram 14 acertos na Lotofácil, garantindo um prêmio de R$ 2.079, dentre eles 21 são de Goiás.

Um deles é de Anápolis, outro de Anicuns e três de Aparecida de Goiânia. Já na capital foram registrados 8 ganhadores.

Luziânia, Mara Rosa, Morrinhos, Planaltina, Porangatu, Rialma e Valparaíso também tiveram um ganhador cada. Já Rio Verde contou dois sortudos.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre já nesta sexta-feira (30), e será transmitido ao vivo pelos canais da Caixa Econômica Federal.

