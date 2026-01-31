Adolescente morre em grave acidente no Setor Marista, em Goiânia

Ao menos outras três pessoas ficaram feridas após colisão no cruzamento da Avenida Mutirão com a Avenida T-9

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2026

Carro ficou completamente destruído após acidente. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (31) deixou um adolescente morto e ao menos três pessoas feridas no cruzamento da Avenida Mutirão com a Avenida T-9, no Setor Marista, em Goiânia.

A colisão envolveu três veículos que trafegavam pelas duas avenidas e ainda atingiu um carro que estava estacionado em frente a uma concessionária.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas.

De acordo com as informações levantadas no local, um Fiat Palio seguia pela Avenida T-9 quando entrou no cruzamento e acabou sendo atingido por um Volkswagen Virtus, que trafegava pela Avenida Mutirão.

Logo em seguida, uma caminhonete RAM também colidiu com o Palio, que foi lançado contra um Fiat Argo estacionado na calçada.

No Palio estavam três ocupantes. O condutor e um passageiro foram socorridos com ferimentos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Um terceiro ocupante, um adolescente de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local pelas equipes médicas.

Outras pessoas envolvidas no acidente também receberam atendimento médico. O trânsito na região precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas, a realização da perícia e a retirada dos veículos.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área e o controle do tráfego, enquanto equipes da Polícia Científica fizeram os levantamentos necessários para apurar a dinâmica do acidente.

Além disso, o corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas, incluindo a dinâmica do cruzamento e a responsabilidade de cada envolvido.

