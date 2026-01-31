Entenda por que os gatos preferem acompanhar algumas pessoas mais do que outras

Comportamento, segurança e sinais sutis explicam por que gatos escolhem pessoas específicas para acompanhar e criar vínculos mais fortes

Gustavo de Souza - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Stephany Lorena/Pexels)

Quem convive com gatos costuma notar um padrão curioso: o felino escolhe uma pessoa da casa para seguir, dormir junto e demonstrar mais carinho. Essa preferência não é aleatória, nem tem relação direta com “personalidade”.

Os gatos são animais atentos ao ambiente e altamente sensíveis a estímulos sutis. Tons de voz, postura corporal e até a forma como alguém se movimenta influenciam a maneira como eles se sentem.

Ao longo de cerca de 12 mil anos de convivência com humanos, os felinos aprenderam a identificar quem transmite segurança. Isso faz com que criem laços mais fortes com indivíduos específicos.

Segurança e previsibilidade pesam mais do que simpatia

Especialistas apontam que os gatos se aproximam de quem os faz sentir protegidos. Movimentos bruscos, gestos amplos ou fala alta podem ser interpretados como ameaça.

Por outro lado, pessoas calmas, com rotina previsível e linguagem corporal suave tendem a ganhar a confiança do animal. Para o gato, previsibilidade é sinônimo de segurança.

A memória de longo prazo também entra em jogo. Gatos conseguem lembrar experiências negativas e associá-las a determinados comportamentos, evitando quem remete a situações estressantes.

Os sinais de que você é a pessoa favorita do gato

Segundo a veterinária e especialista em comportamento felino Molly DeVoss, os gatos deixam sinais claros quando escolhem alguém. Um deles é a cabeçada, gesto que indica vínculo e necessidade de proximidade.

Outros comportamentos incluem esfregar o corpo para marcar cheiro, lamber como forma de “higiene social” e até mordidas leves, usadas para reforçar a identificação olfativa.

Seguir pela casa, dormir junto, trazer brinquedos e mostrar a barriga também são demonstrações de confiança profunda. Esses gestos indicam que o gato vê aquela pessoa como parte do seu território seguro.

Por que eles escolhem algumas pessoas e não outras

Gatos tendem a preferir quem respeita seus limites. Diferente de cães, eles não gostam de interações forçadas ou excessivamente invasivas.

Pessoas que entendem os sinais do animal e mantêm uma presença constante costumam ser escolhidas. O vínculo se constrói no dia a dia, com repetição e conforto emocional.

No fim, a escolha do gato diz mais sobre como ele se sente perto de alguém do que sobre preferência pessoal. Para ele, confiança vem sempre em primeiro lugar.

