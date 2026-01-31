Ovos brancos e marrons vão além da cor da casca: entenda as diferenças

A escolha comum no supermercado esconde fatores ligados à raça da galinha, ao custo de produção e a mitos antigos sobre valor nutricional

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels).

Na prateleira do supermercado, ovos brancos e marrons costumam despertar comparações imediatas, muitas delas baseadas apenas na aparência.

A crença de que o ovo marrom é mais saudável ou nutritivo, porém, não encontra respaldo científico e nasce, principalmente, de percepções visuais e culturais.

A cor da casca está relacionada exclusivamente à raça da galinha. Aves de plumagem branca e lóbulos auriculares claros produzem ovos brancos, enquanto galinhas de plumagem avermelhada e lóbulos mais escuros botam ovos marrons.

Essa diferença genética não interfere na composição interna do alimento.

Do ponto de vista nutricional, os dois tipos são equivalentes. Ovos brancos e marrons apresentam quantidades semelhantes de proteínas, vitaminas A, D, E e do complexo B, além de minerais como ferro, fósforo e selênio.

As variações nutricionais observadas no consumo diário estão muito mais ligadas à alimentação da galinha do que à cor da casca.

O preço mais elevado dos ovos marrons, comum em muitos estabelecimentos, está associado ao custo de produção. Galinhas que botam ovos marrons geralmente são maiores e consomem mais ração, o que impacta diretamente o valor final ao consumidor, sem representar ganho nutricional adicional.

Também é frequente a associação entre ovos marrons e sistemas de criação mais naturais, como o caipira ou orgânico. Essa relação, no entanto, é incorreta.

O tipo de criação depende das práticas do produtor e da certificação do produto, podendo ocorrer tanto em ovos brancos quanto marrons.

Na hora da escolha, fatores como frescor, procedência, data de validade e condições de armazenamento são muito mais relevantes do que a tonalidade da casca.

Quando bem conservados, ovos brancos e marrons oferecem os mesmos benefícios e cumprem o mesmo papel em uma alimentação equilibrada.

