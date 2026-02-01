A técnica correta para lavar panos de prato e deixá-los branquinhos em menos de 2 minutos

Com ingredientes simples e um método rápido, é possível eliminar o encardido e devolver o aspecto de novo aos panos de prato do dia a dia

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela via Youtube)

Panos de prato estão entre os itens que mais acumulam sujeira na cozinha.

Gordura, umidade e resíduos de alimentos acabam impregnados no tecido, fazendo com que eles fiquem amarelados e com aspecto encardido, mesmo após lavagens frequentes.

O que muita gente não sabe é que existe uma técnica simples e rápida capaz de devolver a aparência clara desses panos em poucos minutos.

O método começa com o uso de água quente, que ajuda a soltar a sujeira presa às fibras do tecido.

Basta colocar o pano de prato em um recipiente resistente ao calor, adicionar água quente suficiente para cobri-lo e aplicar sabão em pó ou detergente, junto com um pouco de bicarbonato de sódio.

Essa combinação potencializa a limpeza e age diretamente sobre as manchas mais difíceis.

Após misturar os produtos, o pano deve ficar em contato com a solução por cerca de dois minutos, tempo suficiente para que a gordura e o encardido comecem a se dissolver.

Em seguida, é só esfregar levemente as áreas mais sujas, enxaguar bem e retirar o excesso de água. O resultado já pode ser percebido imediatamente, com o tecido visivelmente mais claro.

Para manter os panos sempre branquinhos, a dica é repetir o processo sempre que necessário e evitar deixá-los úmidos por muito tempo após o uso.

Secar ao sol também ajuda a prolongar a limpeza e eliminar odores. Com esse cuidado simples, os panos de prato ficam limpos, higienizados e com aparência renovada, sem necessidade de produtos caros ou longos processos de lavagem.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!