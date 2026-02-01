Prefeitura de Bela Vista está com inscrições abertas para concurso com 1.305 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior, com provas marcadas para março

Isabella Valverde - 01 de fevereiro de 2026

Inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de fevereiro. (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Prefeitura de Bela Vista de Goiás, município que integra a Região Metropolitana de Goiânia, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 1.305 vagas, com salários que podem chegar a R$ 7.775,01.

Do total de oportunidades, 281 são para contratação imediata, enquanto outras 1.024 destinam-se à formação de cadastro de reserva.

As remunerações variam entre R$ 1.518 e R$ 7.775,01, com vagas distribuídas em 18 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A carga horária prevista vai de 24 a 44 horas semanais.

As provas objetivas estão previstas para o dia 22 de março e serão aplicadas pela Fundação Aroeira, responsável pela organização do certame. Dependendo da função, os candidatos também passarão por exames de aptidão física e mental, prova discursiva, prova prática e avaliação de títulos para cargos de nível superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro, exclusivamente pelo site da banca organizadora. As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 100 para cargos de nível fundamental, R$ 120 para médio ou técnico e R$ 150 para nível superior. Candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa.

Entre os cargos ofertados estão motorista e vigia, para candidatos com nível fundamental incompleto; monitor escolar e operador de máquinas, para nível fundamental completo; auxiliar de consultório odontológico e fiscal de vigilância sanitária, para nível médio; técnico em enfermagem e técnico em radiologia, para nível técnico; além de enfermeiro, médico, odontólogo, assistente social, professor de educação física, profissional de educação II, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, entre outros cargos de nível superior.

A divulgação do resultado final está prevista para o início de maio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!