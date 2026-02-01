Quem tem cartão de crédito final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 deve ficar atento

Erro simples na hora de pagar pode acionar o bloqueio automático do cartão e travar compras na hora. Entenda por que isso acontece e como resolver rápido

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: reprodução/pexels)

Se o seu cartão termina em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, a regra é a mesma: ninguém está imune ao bloqueio automático.

Um dos motivos mais comuns para o cartão “parar de passar” do nada é a digitação da senha errada repetidas vezes.

Como medida de segurança, muitos bancos e operadoras bloqueiam temporariamente o cartão após algumas tentativas, justamente para evitar uso indevido em caso de perda, roubo ou tentativa de fraude.

Na prática, isso costuma acontecer quando o cliente confunde a senha do cartão com a do aplicativo, mistura códigos de contas diferentes, ou tenta “no chute” para concluir o pagamento rápido.

O problema é que, depois do bloqueio, a compra é recusada e o transtorno aparece na pior hora, como em supermercado, farmácia, posto ou em viagens.

Além do erro de senha, existem outros gatilhos que podem acionar bloqueios preventivos.

Compras fora do padrão, tentativas em locais distantes, transações repetidas em pouco tempo, uso no exterior sem aviso prévio, cartão vencido e até atrasos de fatura podem fazer o sistema entender que há risco e interromper o uso até o titular confirmar que está tudo certo.

Se acontecer, o caminho mais rápido é abrir o aplicativo do banco ou do cartão e verificar o motivo indicado. Em muitos casos, dá para desbloquear ou redefinir a senha pelo próprio app.

Quando o bloqueio envolve suspeita de fraude, normalmente é necessário confirmar a identidade pela central de atendimento ou pelos canais oficiais do banco para liberar novamente.

Para evitar dor de cabeça, a recomendação é simples: memorize a senha correta, não tente adivinhar, mantenha seu telefone atualizado para receber alertas e, se for viajar ou usar o cartão em um padrão muito diferente, avise a instituição financeira pelos canais oficiais.

Assim, você reduz as chances de ter o cartão bloqueado justamente quando mais precisa.

