6 signos que entrarão em uma fase de felicidade plena em fevereiro

Trânsitos do mês favorecem encontros, viradas e sensação de alívio; veja se o seu signo está na lista e como aproveitar

Isabella Valverde - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Chermiti Mohamed)

Fevereiro costuma chegar com cara de “recomeço”: a rotina engrena, planos saem do papel e a vida social ganha força. Na astrologia, esse clima também aparece nos trânsitos do período, que tendem a favorecer leveza, bem-estar emocional e decisões que aproximam cada pessoa do que realmente faz sentido.

A seguir, veja os 6 signos com maiores chances de sentir uma fase de felicidade plena em fevereiro — seja por boas notícias, encontros, conquistas ou aquela paz interna que estava faltando.

1) Touro

Fevereiro pode trazer uma sensação rara de estabilidade: as coisas se organizam, o coração acalma e o prazer volta para a rotina. Touro tende a encontrar felicidade quando percebe que está construindo algo sólido — seja uma relação mais madura, um projeto que finalmente anda ou uma fase de maior segurança pessoal.

Como aproveitar: priorize hábitos simples (sono, alimentação, descanso) e diga “sim” para programas que te recarregam de verdade.

2) Câncer

Câncer entra em fevereiro mais sensível, mas também mais alinhado com o próprio desejo. A felicidade aqui aparece quando há acolhimento, pertencimento e conexão emocional — e o mês pode favorecer reconciliações, boas conversas e decisões que tiram o peso das costas.

Como aproveitar: fortaleça laços, fale o que sente sem se diminuir e se permita receber apoio.

3) Leão

Para Leão, fevereiro tem cara de brilho: autoestima em alta, motivação renovada e chances maiores de viver momentos leves e marcantes. A sensação de felicidade plena pode vir de reconhecimento, de um romance mais intenso ou de uma vitória pessoal que resgata a confiança.

Como aproveitar: apareça, mostre seu trabalho, aceite convites e não adie o que te deixa animado.

4) Libra

Libra tende a viver um fevereiro mais harmônico, com bons encontros e sensação de “vida fluindo”. O signo encontra felicidade quando há equilíbrio — e o mês pode ajudar a resolver pendências, melhorar relações e abrir espaço para experiências agradáveis (inclusive amorosas).

Como aproveitar: decida com mais firmeza o que você quer e corte o que drena sua energia (sem culpa).

5) Sagitário

Sagitário costuma ser feliz quando sente liberdade — e fevereiro pode trazer exatamente isso: expansão, novidades e uma energia mais otimista para recomeçar. Pode ser um convite inesperado, uma viagem rápida, um novo círculo social ou uma mudança de perspectiva.

Como aproveitar: explore, estude algo novo, saia da mesmice e confie mais no seu “sim” do que no seu medo.

6) Peixes

Peixes pode ter um fevereiro especial, com sensação de alinhamento emocional e espiritual. A felicidade plena para o signo aparece quando ele se sente inspirado, amado e em paz — e o mês pode favorecer intuições certeiras, boas conexões e escolhas que trazem alívio.

Como aproveitar: respeite sua sensibilidade, proteja sua energia e invista em arte, autocuidado e descanso mental.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!