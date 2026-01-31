Vídeo de influencer emociona ao relatar fé e recomeço após mudança para Goiânia

Relato sincero sobre dificuldades financeiras e espiritualidade gerou comoção nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo publicado por Dayana Bárbara (@dayanabarbara) tem viralizado nas redes sociais ao trazer um relato pessoal marcado por fé, vulnerabilidade e emoção após sua mudança para Goiânia.

A gravação já ultrapassou 15 milhões de visualizações, com quase 1 milhão de curtidas e cerca de 75 mil comentários.

No início do vídeo, Dayana cita o Salmo 23 — “O Senhor é meu pastor e nada me faltará” — e explica que o trecho a faz lembrar de um período difícil vivido logo após chegar à capital goiana.

Segundo ela, estava sem recursos financeiros, aguardando o pagamento que só ocorreria dias depois, e sem condições até mesmo de comprar alimentos básicos.

A influencer conta que, naquele momento, costumava tomar café da manhã apenas com bolacha de água e sal. Em meio às dificuldades, decidiu ligar para o pai biológico, com quem começava a reconstruir uma relação, para pedir dinheiro emprestado, mas teve o pedido negado.

Após a recusa, Dayana relata que se lembrou de sua fé e, ajoelhada, fez uma oração simples. Segundo ela, pediu apenas que tivesse bolacha de água e sal para comer no dia seguinte.

Pouco depois, um vizinho bateu à sua porta com diversas sacolas de feira.

Ao conferir os alimentos, ela afirma ter encontrado justamente o item que havia pedido em oração.

Visivelmente emocionada, a influencer encerra o vídeo relatando o impacto do momento.

A publicação gerou uma onda de comentários de pessoas que compartilharam experiências semelhantes e mensagens de fé e solidariedade.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por dayana barbara (@dayanabarbara)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!