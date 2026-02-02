Empresas que usam maquininha de cartão terão imposto abatido no ato da venda

Mudança prevista na Reforma Tributária cria o modelo de Split Payment, no qual o imposto segue direto para o governo no momento do pagamento

Gabriel Yuri Souto - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Empresas que utilizam maquininha de cartão no Brasil devem se preparar para uma mudança significativa na forma de recolhimento de tributos.

A Reforma Tributária institui o chamado Split Payment, modelo em que o imposto é separado automaticamente no momento da venda e transferido diretamente ao governo. Com isso, o empresário passa a receber apenas o valor líquido da operação.

As informações foram divulgadas pela Consulte Contabilidade, por meio do perfil @consultecontabilidade nas redes sociais.

Segundo o conteúdo, o novo sistema altera de forma direta o fluxo financeiro das empresas, principalmente daquelas que utilizam o valor do imposto como capital de giro antes do pagamento das guias.

Como funciona o Split Payment

No modelo de Split Payment, quando o cliente realiza o pagamento, o valor do imposto não passa mais pela conta da empresa. O sistema já faz a separação automática no ato da transação, e o tributo segue diretamente para o governo. Assim, o empreendedor deixa de receber o valor cheio da venda e passa a ter acesso apenas ao montante líquido.

Na prática, isso significa o fim da possibilidade de utilizar temporariamente o dinheiro do imposto para pagar fornecedores, folha salarial ou outras despesas do dia a dia. A empresa precisa trabalhar com um controle financeiro mais rigoroso desde o primeiro momento.

Impacto direto no fluxo de caixa

A principal mudança ocorre no fluxo de caixa. Com o imposto descontado imediatamente, a empresa perde uma margem de manobra financeira que, até então, ajudava a equilibrar contas no curto prazo.

Por isso, especialistas alertam que o planejamento financeiro se torna ainda mais essencial.

Além disso, a fiscalização passa a ocorrer em tempo real. Ao realizar a venda, o governo já recebe a informação e o valor do imposto correspondente. Dessa forma, o modelo reduz brechas para sonegação e aumenta o controle sobre as operações comerciais.

Quando a regra começa a valer

Apesar da repercussão, o Split Payment ainda não entra em vigor de forma imediata. A implementação começa a partir de 2027, em uma fase inicial opcional e restrita a operações entre empresas, no modelo B2B.

Somente em um segundo momento o sistema se torna obrigatório e passa a alcançar também as vendas ao consumidor final, no formato B2C.

Segundo a Consulte Contabilidade, o objetivo da mudança é simplificar o sistema tributário, reduzir a burocracia e combater a evasão fiscal. No entanto, a transição exige atenção dos empresários para evitar desequilíbrios financeiros.

Planejamento será decisivo para as empresas

A recomendação dos especialistas é clara: não há motivo para desespero, mas o preparo precisa começar o quanto antes.

Empresas que dependem do imposto para manter o caixa ativo devem revisar processos, reorganizar despesas e ajustar a gestão financeira para o novo cenário.

O Split Payment representa uma das novidades mais relevantes da Reforma Tributária e promete mudar, de forma definitiva, a relação das empresas com o recolhimento de impostos no Brasil.

