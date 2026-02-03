Carnaval começa no Rio Vermelho com ofertas especiais

Churrasco, cervejinha, refrigerante, petiscos, frios… no supermercado, os clientes encontram uma grande variedade de produtos para fazer a festa

Rio Vermelho
(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)

Fevereiro é mês de festa, e o Rio Vermelho já entrou no clima para oferecer tudo o que você precisa para curtir o Carnaval do seu jeito.

Churrasco, cervejinha, refrigerante, petiscos, frios… no supermercado, os clientes encontram uma grande variedade de produtos para fazer a festa em casa, reunindo os amigos e a família.

Durante o Carnaval de Ofertas, é possível aproveitar promoções exclusivas e cair na farra pagando bem menos.

Até quinta-feira (05), o Rio Vermelho Atacadista traz preços especiais em itens básicos como arroz, feijão, azeite, temperos e carnes, além, claro, dos produtos indispensáveis para a festa, como cervejas, vinhos e outras bebidas.

E para quem vai manter a dieta mesmo no feriado, a seção de saudáveis oferece uma diversidade de opções para não sair da rotina.

O Rio Vermelho tem tudo para o seu Carnaval e funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 21h45, e aos domingos, das 7h30 às 19h.

Em Anápolis, o supermercado conta com unidades no bairro Jundiaí, Atacadista no Maracanã e Nações Unidas, além de uma voltada para bebidas na Avenida Juscelino Kubitschek.

