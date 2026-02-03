Conheça a praia brasileira que tem água quente e chama atenção de turistas de todo o mundo

Localizada em Angra dos Reis, a Praia do Laboratório se destaca no litoral da Costa Verde por ter água quente praticamente o ano inteiro

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/YouTube)

A Praia do Laboratório, em Angra dos Reis, no litoral Sul do Rio de Janeiro, chama a atenção de turistas do Brasil e do exterior.

Isso acontece porque, diferentemente da maioria das praias brasileiras, o mar do local permanece quente durante quase todo o ano.

Por isso, quem visita a região costuma se surpreender logo no primeiro contato com a água.

Além da temperatura incomum, o cenário também impressiona. A praia fica cercada por vegetação nativa e morros cobertos pela Mata Atlântica.

Desse modo, o local reúne natureza preservada e uma experiência fora do padrão tradicional do litoral.

Entenda por que a água da praia é quente

A explicação para o fenômeno está diretamente ligada ao funcionamento das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, que ficam próximas à praia.

Durante a geração de energia, a central capta grandes volumes de água do mar para resfriar o vapor que movimenta os geradores.

Depois desse processo, a água retorna ao oceano com temperatura mais elevada. Assim, o trecho próximo à Praia do Laboratório apresenta aquecimento constante, sobretudo em épocas mais frias do ano.

Água é segura para banho, segundo a Eletronuclear

Apesar da proximidade com as usinas, não há risco para os banhistas. De acordo com a Eletronuclear, empresa responsável pelas unidades de Angra 1 e 2, a água utilizada no resfriamento não entra em contato com material radioativo.

Por isso, o mar da Praia do Laboratório permanece próprio para banho. Além disso, especialistas reforçam que o aquecimento não compromete a qualidade da água, o que traz mais segurança aos visitantes.

Praia se tornou ponto turístico diferente no Brasil

Com essa característica única, a Praia do Laboratório passou a integrar o roteiro de turistas que buscam experiências diferentes.

Enquanto algumas praias atraem pelo frio do mar, essa se destaca justamente pelo efeito contrário.

No inverno, por exemplo, a diferença entre a temperatura da água e o clima externo fica ainda mais perceptível.

Dessa forma, a procura aumenta e o local ganha ainda mais visibilidade entre viajantes curiosos.

Saiba como chegar à Praia do Laboratório

A Praia do Laboratório fica a cerca de 43 quilômetros do Centro de Angra dos Reis. Para chegar, o visitante deve seguir pela Rodovia Rio-Santos (BR-101). Em seguida, basta acessar uma estrada asfaltada localizada nas imediações das usinas nucleares.

Assim, com acesso simples e um fenômeno pouco comum, a Praia do Laboratório se consolida como uma das praias mais curiosas do Brasil.

Ao unir água quente, natureza preservada e fácil localização, o destino continua chamando a atenção de turistas de várias partes do mundo.

