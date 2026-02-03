Homem é preso após esfaquear rosto do próprio pai idoso, em Aparecida de Goiânia

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Heapa, onde precisou passar por cirurgia

Natália Sezil Natália Sezil -
Um homem, de 32 anos, acabou preso após esfaquear o pai, de 73 anos, no rosto. O caso aconteceu no início da manhã desta terça-feira (03) no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia.

A situação começou por volta das 05h30, depois que a filha da vítima e irmã do suspeito, de 30 anos, relatou que estava dormindo quando ouviu um barulho vindo da cozinha.

Temendo que o pai pudesse ter sofrido uma queda, a mulher foi averiguar o que havia acontecido. Chegando ao cômodo, se deparou com o pai gravemente ferido, com uma faca cravada na bochecha.

Apresentando intenso sangramento, o idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa).

Na unidade de saúde, a vítima precisou passar por uma cirurgia para retirada da faca.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e encontrou o suspeito ainda na casa. Ele foi detido sem apresentar resistência e levado à Central de Flagrantes.

A motivação por trás do crime – que foi registrado como tentativa de homicídio simples – não ficou clara. Isso deve ser apurado pela Polícia Civil (PC), que segue responsável pelas próximas providências legais.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

