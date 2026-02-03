Nem scarpin, nem salto fino: o calçado que está virando escolha das mulheres elegantes

Tendência de 2026 aponta para escolhas mais inteligentes, onde elegância e conforto caminham juntos dentro de um mesmo visual

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A elegância feminina passa por uma transformação silenciosa, mas cada vez mais visível.

Em 2026, o salto fino deixa de ser regra absoluta e abre espaço para um modelo que prioriza conforto sem comprometer o visual refinado.

O salto bloco surge como protagonista dessa mudança, conquistando mulheres que buscam praticidade aliada à sofisticação.

Com base mais larga, o salto bloco oferece maior equilíbrio ao caminhar e distribui melhor o peso do corpo, o que reduz o cansaço ao longo do dia.

Essa característica tem feito do modelo uma escolha frequente para quem enfrenta longas jornadas fora de casa, compromissos profissionais ou eventos que exigem elegância por horas seguidas.

Além do conforto, o design do salto bloco evoluiu.

Em versões mais modernas, ele aparece com linhas minimalistas, bico levemente afinado e acabamentos sofisticados, como couro liso e tons neutros.

O resultado é um calçado versátil, capaz de substituir o scarpin em diversas produções, mantendo uma imagem alinhada e atual.

O modelo combina com diferentes estilos e peças do guarda-roupa feminino. Vai bem com alfaiataria, vestidos midi, saias estruturadas e até jeans de corte reto, criando um visual equilibrado entre o clássico e o contemporâneo.

Essa versatilidade reforça o motivo pelo qual o salto bloco deixou de ser apenas funcional para se tornar símbolo de elegância moderna.

A preferência pelo salto bloco reflete um comportamento mais amplo da moda atual: a valorização do bem-estar.

Mais do que seguir padrões estéticos rígidos, mulheres têm buscado opções que proporcionem segurança, conforto e confiança.

Em 2026, estar elegante também significa conseguir caminhar com firmeza e passar o dia inteiro bem, e o salto bloco traduz exatamente esse novo conceito.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!