Últimos dias para se inscrever em concurso da Câmara de Goiânia com salários de R$ 10 mil
Interessados têm apenas mais três dias para garantir participação no certame que oferece mais de 370 vagas na capital
Quem deseja garantir uma vaga no Legislativo da capital deve correr, pois o edital já entra nos últimos dias. As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Goiânia terminam nesta sexta-feira (06), às 18h.
Com um total de 377 oportunidades — sendo 62 para contratação imediata e 315 para formação de cadastro de reserva —, o certame é visto como a “chance de ouro” para quem busca estabilidade e um dos melhores salários do funcionalismo municipal.
Os vencimentos são o grande chamariz da seleção, podendo chegar a R$ 10.059, dependendo do nível de escolaridade e da especialidade do cargo escolhido.
As vagas contemplam diversos setores administrativos da Casa, atraindo candidatos de diferentes áreas de formação.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o Portal do Candidato no site do Instituto Verbena e preencher o formulário de inscrição.
É fundamental ficar atento ao prazo de pagamento da taxa, que deve ser efetuado dentro do limite estabelecido no edital para que a candidatura seja homologada.
As avaliações objetivas já estão batendo à porta, com previsão de aplicação para o dia 15 de março. Ou seja, além de correr para se inscrever, os candidatos terão pouco mais de um mês de estudo intensivo pela frente.
O resultado final e a lista dos aprovados devem ser publicados em maio, renovando o quadro técnico do Legislativo goianiense com profissionais que passarão pelo crivo da banca da UFG.
Mais informações estão disponíveis no edital.
