Últimos dias para se inscrever em concurso da Câmara de Goiânia com salários de R$ 10 mil

Interessados têm apenas mais três dias para garantir participação no certame que oferece mais de 370 vagas na capital

Samuel Leão - 03 de fevereiro de 2026

Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Marcelo Filho/Google Maps)

Quem deseja garantir uma vaga no Legislativo da capital deve correr, pois o edital já entra nos últimos dias. As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Goiânia terminam nesta sexta-feira (06), às 18h.

Com um total de 377 oportunidades — sendo 62 para contratação imediata e 315 para formação de cadastro de reserva —, o certame é visto como a “chance de ouro” para quem busca estabilidade e um dos melhores salários do funcionalismo municipal.

Os vencimentos são o grande chamariz da seleção, podendo chegar a R$ 10.059, dependendo do nível de escolaridade e da especialidade do cargo escolhido.

As vagas contemplam diversos setores administrativos da Casa, atraindo candidatos de diferentes áreas de formação.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o Portal do Candidato no site do Instituto Verbena e preencher o formulário de inscrição.

É fundamental ficar atento ao prazo de pagamento da taxa, que deve ser efetuado dentro do limite estabelecido no edital para que a candidatura seja homologada.

As avaliações objetivas já estão batendo à porta, com previsão de aplicação para o dia 15 de março. Ou seja, além de correr para se inscrever, os candidatos terão pouco mais de um mês de estudo intensivo pela frente.

O resultado final e a lista dos aprovados devem ser publicados em maio, renovando o quadro técnico do Legislativo goianiense com profissionais que passarão pelo crivo da banca da UFG.

Mais informações estão disponíveis no edital.

