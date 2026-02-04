Borrifar vinagre debaixo da cama: para que serve e por que passou a ser recomendado
Truque simples com vinagre virou tendência por ajudar a neutralizar odores, reduzir sujeira acumulada e até afastar insetos em um dos cantos mais esquecidos do quarto
Borrifar vinagre debaixo da cama parece estranho à primeira vista, mas o hábito ganhou força nos últimos meses como um truque doméstico barato e fácil de aplicar.
A explicação é simples. A área sob a cama costuma ser um dos pontos que mais acumulam poeira, fiapos, cheiros e até pequenos visitantes indesejados, justamente por ter pouca ventilação e limpeza menos frequente.
O vinagre, bastante usado em rotinas de limpeza por causa do cheiro forte e do caráter desengordurante, passou a ser recomendado como um complemento para quem quer manter o quarto com sensação de frescor e higiene.
Neutraliza odores e melhora o “ar” do quarto
Um dos usos mais citados é a neutralização de cheiros. Como o espaço embaixo da cama é fechado e acumula poeira, o odor pode ficar impregnado, principalmente em ambientes com pouca circulação de ar.
Ao borrifar vinagre diluído, muita gente percebe uma redução do cheiro de mofo ou de “quarto abafado”.
Ajuda a soltar sujeira e limitar poeira
Outro motivo para o truque ter viralizado é a praticidade. O vinagre pode ajudar a soltar sujeiras leves e facilitar a limpeza depois, especialmente quando combinado com pano úmido ou aspirador.
Isso também acaba reduzindo a poeira acumulada, o que costuma incomodar quem tem rinite ou alergias.
Pode funcionar como repelente leve
O cheiro ácido do vinagre também é apontado como um fator que pode incomodar alguns insetos. Por isso, algumas pessoas usam a solução para deixar o local menos atrativo para formigas e outros visitantes.
Não é um inseticida e não resolve infestação, mas pode ajudar como medida complementar.
Como fazer do jeito certo
O mais comum é usar vinagre branco diluído em água e aplicar com borrifador.
Depois, o ideal é deixar secar bem e manter o ambiente ventilado.
Também ajuda levantar a cama e aproveitar para aspirar ou passar um pano na área, já que o truque funciona melhor quando entra na rotina de limpeza.
Atenção
O vinagre pode danificar algumas superfícies sensíveis e não substitui limpeza regular.
E se houver mofo, alergias fortes ou sinais de infestação, o recomendado é fazer uma limpeza mais profunda e, se necessário, buscar orientação profissional.
