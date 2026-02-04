Governo de Goiás nomeia 533 novos professores para rede estadual; confira a lista

Decreto foi publicado no Diário Oficial e profissionais começam a atuar em março

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Governo de Goiás nomeia 533 novos professores para rede estadual; confira a lista
(Foto: Divulgação/ Seduc)

O Governo de Goiás nomeou 533 novos professores para a rede estadual de ensino, conforme decreto publicado nesta quarta-feira (04) no Diário Oficial do Estado.

Os profissionais foram aprovados no concurso público de 2022 e começam a trabalhar a partir do dia 03 de março.

A convocação reforça o quadro de docentes das escolas estaduais e dá sequência ao chamamento dos aprovados no certame para o cargo de Professor Nível III.

Leia também

A medida foi oficializada com a assinatura do governador Ronaldo Caiado (PSD).

De acordo com a Secretaria da Educação, os professores nomeados devem realizar o agendamento da modulação a partir do dia 10 de fevereiro, exclusivamente pela internet.

O procedimento é obrigatório e segue cronograma já utilizado em convocações anteriores.

O atendimento presencial ocorrerá entre os dias 23 e 26 de fevereiro.

Acesse a lista com todos os nomes dos professores clicando aqui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.