Monitora é flagrada agredindo criança de 5 anos e demitida de CMEI em Goiás

Família da menina, após visualizar as imagens da agressão, registrou o caso na polícia

Samuel Leão Samuel Leão -
Monitora foi demitida por agredir a criança
Denúncia de agressão ocorreu devido ao registro em vídeo. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma monitora, que atuava em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), foi demitida após ser flagrada por câmeras de segurança agredindo uma menina de apenas 5 anos em Ouvidor, no Sudeste de Goiás.

Nas imagens, é possível ver o momento que ela agarra a criança e a sacode, a colocando de volta na carteira em seguida. A Secretária de Educação, Shirley Helena de Almeida, teria informado o prefeito do caso.

Ao G1, o chefe do Executivo, Cébio Nascimento (Podemos), detalhou que a demissão ocorreu no dia 29 de janeiro, e o nome da profissional não foi divulgado.

A família da menina, após visualizar as imagens da agressão, registrou o caso na polícia e, em depoimento prestado, a monitora alegou estar apenas “repreendendo-a” no momento do ocorrido.

A Prefeitura de Ouvidor ainda informou que “todas as providências estão sendo tomadas”. Até o momento, a defesa da suspeita ainda não teria se manifestado. O espaço segue aberto.

 

 

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

