Nem cerveja, nem vinho: nova tendência da Geração Z vira hábito entre jovens em bares e eventos

Jovens da Geração Z estão trocando bebidas alcoólicas por experiências mais conscientes, priorizando saúde mental e presença real

Gustavo de Souza - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Gerrie Van der Walt/ Unsplas)

A forma de socializar está mudando — e o copo também. Cada vez mais, jovens da Geração Z deixam cerveja e vinho de lado em bares, festas e eventos. No lugar do álcool, entram escolhas ligadas à clareza mental, bem-estar e experiências mais conscientes.

Nascidos entre 1997 e 2012, esses jovens não rejeitam diversão, mas questionam excessos. A sobriedade, antes vista como exceção, começa a se tornar um novo padrão geracional.

Uma geração que escolhe estar presente

Dados da World Finance indicam que a Geração Z consome, em média, 20% menos álcool do que os millennials. A pesquisa Gallup de 2023 reforça o cenário: o número de adultos com menos de 35 anos que bebem caiu de 72% para 62% em duas décadas.

Para esses jovens, saúde mental pesa tanto quanto a física. Evitar ressaca, ansiedade e perda de produtividade é parte do cálculo. A lógica é simples: algumas horas de euforia não compensam um dia inteiro comprometido.

Essa postura aparece também nos relatos pessoais. Muitos evitam beber em momentos emocionalmente difíceis, justamente para não criar associações negativas. Não é caretice — é estratégia de autocuidado.

Steve Jobs e a busca pela clareza mental

Muito antes da tendência ganhar nome, Steve Jobs já vivia de forma semelhante. Segundo a biografia escrita por Walter Isaacson, o fundador da Apple quase não consumia álcool, por acreditar que a lucidez era essencial para criar e liderar.

Jobs priorizava uma mente afiada. Preferia chá, café ou sucos naturais, mantendo o foco absoluto no presente. Sua alimentação majoritariamente vegetariana e a prática da meditação reforçavam essa filosofia.

Essa disciplina moldava até os encontros profissionais. Almoços com Jobs eram conhecidos pela intensidade, não pela bebida. Para ele, tudo fazia parte de um único propósito: excelência com consciência.

Bares sem álcool e novas formas de socializar

A mudança de comportamento já impacta o mercado. Cidades como Nova York viram surgir bares 100% sem álcool, focados em experiências sociais, não em intoxicação. O consumo deixa de ser o centro; a conversa assume o protagonismo.

Especialistas apontam múltiplos fatores para a queda no consumo. Menos socialização presencial, influência das redes sociais e a redefinição do que é “maturidade” ajudam a explicar o fenômeno.

No fim, a Geração Z escolhe viver sem filtros. Assim como Steve Jobs defendia, clareza mental virou um diferencial. Em um mundo acelerado, estar realmente presente se tornou o novo luxo.

