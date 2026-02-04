Os detalhes do acidente que tirou a vida do vereador Gustavo Mourão, de Quirinópolis

Parlamentar, de 39 anos, era o segundo vice-presidente da Câmara Municipal

Danilo Boaventura - 04 de fevereiro de 2026

Fatalidade ocorreu em uma estrada vicinal às margens da GO-164, na zona rural do município. (Foto: Montagem /Reprodução Divulgação/ CBMGO

O vereador e 2º vice-presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Gustavo Mourão Alves, de 39 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no final da tarde desta quarta-feira (04).

A fatalidade ocorreu em uma estrada vicinal às margens da GO-164, na zona rural do município, e chocou a comunidade local.

O parlamentar estava conduzindo um veículo de passeio que colidiu violentamente contra um poste de concreto.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 17h35 e encontraram o carro completamente destruído, com o poste caído sobre a estrutura do veículo, evidenciando a força do impacto.

No carro, além do vereador, havia outro ocupante.

Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram transportados com urgência para o Hospital Municipal de Quirinópolis.

Apesar do rápido atendimento, Gustavo Mourão, que estava em estado grave, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Câmara Municipal de Quirinópolis emitiu uma nota de pesar lamentando profundamente a perda do parlamentar.

O outro ocupante do veículo também recebeu atendimento médico especializado, mas não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dele.

