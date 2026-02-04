Os detalhes do acidente que tirou a vida do vereador Gustavo Mourão, de Quirinópolis
Parlamentar, de 39 anos, era o segundo vice-presidente da Câmara Municipal
O vereador e 2º vice-presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Gustavo Mourão Alves, de 39 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no final da tarde desta quarta-feira (04).
A fatalidade ocorreu em uma estrada vicinal às margens da GO-164, na zona rural do município, e chocou a comunidade local.
O parlamentar estava conduzindo um veículo de passeio que colidiu violentamente contra um poste de concreto.
Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 17h35 e encontraram o carro completamente destruído, com o poste caído sobre a estrutura do veículo, evidenciando a força do impacto.
No carro, além do vereador, havia outro ocupante.
Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram transportados com urgência para o Hospital Municipal de Quirinópolis.
Apesar do rápido atendimento, Gustavo Mourão, que estava em estado grave, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
A Câmara Municipal de Quirinópolis emitiu uma nota de pesar lamentando profundamente a perda do parlamentar.
O outro ocupante do veículo também recebeu atendimento médico especializado, mas não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dele.