“Sabor pão de queijo”: governo de Minas Gerais viraliza com provocação a Goiás

Estado goiano respondeu à altura e diálogo tomou conta dos comentários

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2026

Mineiros viralizaram após dizer que pão de queijo goiano é apenas “sabor” pão de queijo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mas é pão de queijo ou apenas “sabor”? O Governo de Minas Gerais resolveu “entrar na onda” e aderir à tendência que tem dominado a internet. Usando do meme do “sabor energético”, que viralizou com o influenciador fitness Toguro, o estado resolveu provocar Goiás.

Os mineiros usaram as contas oficiais no Instagram para publicar, na última quinta-feira (29), um vídeo em que atiça o estado vizinho. A postagem começa com uma jovem, que diz: “nó, esse pão de queijo de Goiás é muito estranho, né?”.

A resposta do amigo vem na mesma hora: “é porque não é pão de queijo. É sabor pão de queijo”. Uma terceira questiona: “sabor pão de queijo?”. E ele frisa: “não, não, não. É saBOR pão de queijo. SaBOR”.

A brincadeira segue o que virou tendência depois de um lançamento de Toguro. Proprietário da Mansão Maromba, ele anunciou recentemente uma bebida alcoólica similar a um energético.

Questionado sobre a segurança de misturar os dois itens, o influenciador explicou: “a minha bebida não é energético. Não tem cafeína, é sabor energético”. O bordão, apresentado com pausas dramáticas, logo pegou.

No Instagram, a postagem do governo de Minas Gerais também repercutiu. Alcançou 124 mil visualizações e mais de 5 mil curtidas, com a legenda: “Pão de queijo de verdade só em Minas, o resto é saBOR!”.

Nos comentários, Goiás respondeu à provocação. Escreveu: “Uai, Gov! O saBOR goiano não sai da boca de vocês mesmo, né?”.

Um diálogo se instaurou. Os mineiros rebateram: “olha meu irmão mais novo aí, sô. Tava esperando você chegar, uai. Falou, mas não discordou né hahaha. O nosso é pão de queijo, o resto é saBOR”.

Os goianos não deixaram passar despercebido, defendendo: “Uai, Gov! Mas cê tá bravo? Tá obcecado? Calma que depois te dou umas aulinhas do que é uma SABOR de verdade! De graça, viu?”.

Não acabou por aí. O estado vizinho ainda continuou: “Obcecado não, Gov… a gente chama isso de propriedade intelectual! Pode mandar as aulas, mas cuidado: quem prova o pão de queijo de Minas geralmente não consegue voltar pro ‘genérico’. Quer que eu envie um carregamento aí pra vocês saberem o que é referência?”.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Governo de Minas Gerais (@governomg)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!