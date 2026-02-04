Suspeito de sequestrar e estuprar sobrinha de 6 anos é morto em Luziânia após trocar tiros com a Rotam

Familiares relataram que indivíduo simplesmente pegou a menina e sumiu sem avisar ninguém

Davi Galvão Davi Galvão -
Policiais também apreenderam um revólver calibre .22 em posse do suspeito. (Foto: Reprodução)
Um homem de 40 anos faleceu após entrar em confronto com equipes da Rotam na madrugada desta quarta-feira (04), em Luziânia. Ele era procurado sob a suspeita de ter sequestrado e abusado sexualmente da própria sobrinha, de apenas 06 anos.

Conforme apurado pela reportagem, a menor estava na residência da tia, onde mora com a irmã, quando o agressor entrou no local e saiu com a garota sem avisar nenhum parente, no último domingo (1º).

A partir daí, iniciou-se uma busca pelo paradeiro dos dois, incluindo o acionamento das autoridades.

Na manhã do dia seguinte, a irmã da vítima deslocou-se até o município de Valparaíso, à residência da mãe de ambas, local que o autor costumava frequentar.

Ao chegar, ela encontrou a criança trancada no imóvel com o tio. Foi necessário um embate de aproximadamente vinte minutos até que ele liberasse a menor.

Ao retornarem para Luziânia, a vítima descreveu as agressões e confirmou ter sido abusada. A família também relatou que as partes íntimas da garota apresentavam vermelhidão.

Perseguição e tiroteio

Ciente do caso, a PM recebeu uma denúncia anônima indicando o possível paradeiro do suspeito e reforçou o patrulhamento em Luziânia, localizando-o na madrugada desta quarta-feira (04).

Porém, ao ser abordado por uma equipe da Rotam, o indivíduo recusou-se a cooperar e empreendeu fuga. Durante a perseguição, ele sacou uma pistola e disparou contra os militares, que reagiram e atingiram o homem.

O socorro médico foi acionado e o suspeito foi conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

O homem estava com uma arma de fogo calibre .22, que foi apreendida.

A reportagem tentou contato com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Para preservar a identidade da vítima, a identidade do suspeito não será divulgada.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

