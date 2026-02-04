Suspeito de sequestrar e estuprar sobrinha de 6 anos é morto em Luziânia após trocar tiros com a Rotam

Familiares relataram que indivíduo simplesmente pegou a menina e sumiu sem avisar ninguém

Davi Galvão - 04 de fevereiro de 2026

Policiais também apreenderam um revólver calibre .22 em posse do suspeito. (Foto: Reprodução)

Um homem de 40 anos faleceu após entrar em confronto com equipes da Rotam na madrugada desta quarta-feira (04), em Luziânia. Ele era procurado sob a suspeita de ter sequestrado e abusado sexualmente da própria sobrinha, de apenas 06 anos.

Conforme apurado pela reportagem, a menor estava na residência da tia, onde mora com a irmã, quando o agressor entrou no local e saiu com a garota sem avisar nenhum parente, no último domingo (1º).

A partir daí, iniciou-se uma busca pelo paradeiro dos dois, incluindo o acionamento das autoridades.

Na manhã do dia seguinte, a irmã da vítima deslocou-se até o município de Valparaíso, à residência da mãe de ambas, local que o autor costumava frequentar.

Ao chegar, ela encontrou a criança trancada no imóvel com o tio. Foi necessário um embate de aproximadamente vinte minutos até que ele liberasse a menor.

Ao retornarem para Luziânia, a vítima descreveu as agressões e confirmou ter sido abusada. A família também relatou que as partes íntimas da garota apresentavam vermelhidão.

Perseguição e tiroteio

Ciente do caso, a PM recebeu uma denúncia anônima indicando o possível paradeiro do suspeito e reforçou o patrulhamento em Luziânia, localizando-o na madrugada desta quarta-feira (04).

Porém, ao ser abordado por uma equipe da Rotam, o indivíduo recusou-se a cooperar e empreendeu fuga. Durante a perseguição, ele sacou uma pistola e disparou contra os militares, que reagiram e atingiram o homem.

O socorro médico foi acionado e o suspeito foi conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

O homem estava com uma arma de fogo calibre .22, que foi apreendida.

A reportagem tentou contato com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Para preservar a identidade da vítima, a identidade do suspeito não será divulgada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!