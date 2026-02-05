5º dia útil chegando, e trabalhadores ganham direito de receber R$ 300 a mais no pagamento

Mudança na tabela do Imposto de Renda entra em vigor na folha de fevereiro e beneficia milhões de brasileiros

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil por mês começa a valer já na folha de pagamento de fevereiro, que será paga até o quinto dia útil, na sexta-feira (6).

Com isso, milhares de trabalhadores passam a perceber um valor maior no contracheque. Na prática, o aumento pode chegar a cerca de R$ 300 por mês.

Até então, quem recebia esse valor tinha desconto mensal do Imposto de Renda. Agora, com a nova regra, o tributo deixa de ser cobrado.

Além disso, a tabela aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prevê redução gradual do imposto para salários de até R$ 7.350.

Antes da mudança, a faixa de isenção do IR alcançava apenas rendimentos mensais de até R$ 2.259,20. Porém, com a ampliação, o impacto atinge um número muito maior de pessoas.

Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 16 milhões de brasileiros devem ser beneficiados ao longo de 2026.

Entre os contemplados estão trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios. Dessa forma, a medida alcança diferentes perfis de renda e vínculos trabalhistas.

Isenção do IR gera economia ao longo do ano

Com a nova regra, a isenção do IR representa uma economia de até R$ 4 mil ao ano para quem recebe R$ 5 mil por mês. Ou seja, além do ganho mensal, o efeito positivo se acumula ao longo do tempo.

Assim, trabalhadores e aposentados do INSS passam a receber, em média, cerca de R$ 313 a mais todos os meses. Enquanto isso, quem ganha acima desse valor também sente alívio, embora de forma progressiva.

Veja como fica a redução do imposto mensal:

Até R$ 5 mil: redução de até R$ 312,89, zerando o imposto

De R$ 5.000,01 a R$ 7.350: R$ 978,62 menos (0,133145 × renda mensal)

Acima de R$ 7.350,01: sem redução

Novo salário mínimo reforça o pagamento

Além da isenção do IR, os trabalhadores também passam a receber o novo salário mínimo. O valor subiu de R$ 1.518 para R$ 1.621. Por isso, a quantia já começa a ser paga na folha de fevereiro, referente ao mês de janeiro.

Dessa maneira, fevereiro chega com reforço duplo no orçamento. Por um lado, o reajuste do salário mínimo. Por outro, a redução ou eliminação do desconto do Imposto de Renda.

Reflexos na declaração do Imposto de Renda

As mudanças da isenção do IR também afetam a Declaração do Imposto de Renda de 2027, que considera os rendimentos obtidos em 2026. Nesse contexto, a Receita Federal estabeleceu faixas anuais de redução do imposto para rendimentos de até R$ 88.200.

Governo cria compensação para manter arrecadação

A ampliação da isenção do IR gera uma renúncia fiscal estimada em R$ 25,4 bilhões. Por essa razão, o governo criou uma alíquota mínima sobre rendas mais altas.

A medida atinge cerca de 141 mil contribuintes que recebem acima de R$ 50 mil por mês. Assim, o governo busca equilibrar as contas públicas enquanto amplia o benefício para quem ganha menos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!