Cobrança de dívida motivou homicídio de borracheiro em Anápolis, diz suspeita

Mulher afirma que apenas conduzia a motocicleta e que não sabia que o comparsa pretendia matar a vítima

Da Redação - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma cobrança de dívida teria sido a motivação do homicídio do borracheiro Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos, assassinado a tiros dentro do próprio local de trabalho, em Anápolis.

A informação foi repassada por uma mulher detida pela Polícia Militar (PM), apontada como condutora da motocicleta usada no crime.

Segundo o relato, a suspeita afirmou que foi chamada pelo autor dos disparos apenas para acompanhá-lo até o endereço, sob a justificativa de que ele faria a cobrança de um valor pendente.

Ainda conforme a versão apresentada, ao chegar nas proximidades da borracharia, o homem pediu que ela aguardasse na esquina.

Minutos depois, o suspeito retornou correndo, pediu para que ela acelerasse a motocicleta e fugiu do local.

O trajeto seguiu em direção à saída para Nerópolis, onde ele teria descido do veículo e solicitado que a mulher seguisse sozinha.

Após o crime, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) conseguiram identificar a motocicleta e as roupas utilizadas na ação.

O veículo foi localizado em uma residência no bairro Parque Calixtópolis, onde também foram encontradas as vestimentas e o capacete usados no homicídio.

A mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes, enquanto o autor dos disparos segue foragido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!