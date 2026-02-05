Cobrança de dívida motivou homicídio de borracheiro em Anápolis, diz suspeita
Mulher afirma que apenas conduzia a motocicleta e que não sabia que o comparsa pretendia matar a vítima
Uma cobrança de dívida teria sido a motivação do homicídio do borracheiro Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos, assassinado a tiros dentro do próprio local de trabalho, em Anápolis.
A informação foi repassada por uma mulher detida pela Polícia Militar (PM), apontada como condutora da motocicleta usada no crime.
Segundo o relato, a suspeita afirmou que foi chamada pelo autor dos disparos apenas para acompanhá-lo até o endereço, sob a justificativa de que ele faria a cobrança de um valor pendente.
Ainda conforme a versão apresentada, ao chegar nas proximidades da borracharia, o homem pediu que ela aguardasse na esquina.
Minutos depois, o suspeito retornou correndo, pediu para que ela acelerasse a motocicleta e fugiu do local.
O trajeto seguiu em direção à saída para Nerópolis, onde ele teria descido do veículo e solicitado que a mulher seguisse sozinha.
Após o crime, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) conseguiram identificar a motocicleta e as roupas utilizadas na ação.
O veículo foi localizado em uma residência no bairro Parque Calixtópolis, onde também foram encontradas as vestimentas e o capacete usados no homicídio.
A mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes, enquanto o autor dos disparos segue foragido.
