Tenente da CPE detalha prisão da mulher envolvida no homicídio de borracheiro em Anápolis

Suspeita foi localizada poucas horas após o crime e confessou ter levado o autor dos disparos até o local onde a vítima foi executada

Da Redação - 05 de fevereiro de 2026

Em coletiva de imprensa realizada na noite desta quinta-feira (05), o tenente Andrade, da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), detalhou a prisão da mulher apontada como envolvida no homicídio de um borracheiro em Anápolis, ocorrido horas antes.

Segundo o oficial, a suspeita foi localizada em sua própria residência, situada em um bairro próximo ao local do crime, e confessou que conduzia a motocicleta utilizada para transportar o executor até a borracharia.

A operação contou com apoio do 3º Comando Regional e também permitiu a identificação do autor dos disparos, que segue foragido.

Além da condutora, a companheira dela foi encaminhada à delegacia na condição de testemunha, para prestar depoimento e apurar um possível envolvimento no caso.

Durante a coletiva, o tenente Andrade destacou que a rápida resposta da Polícia Militar (PM) busca reforçar a sensação de segurança da população.

“A Polícia Militar está preparada para dar uma resposta rápida e eficiente. Poucas horas após o fato, já conseguimos identificar os envolvidos e apresentar resultados”, afirmou.

A vítima foi identificada como Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos.

Ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro de uma borracharia na tarde desta quinta-feira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Com a identificação do atirador, equipes da CPE seguem em diligências para localizá-lo e efetuar a prisão.

A motocicleta utilizada no crime foi apreendida, e a investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

