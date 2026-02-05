Colisão entre carro e caminhão deixa pista interditada na BR-153, em Anápolis
Veículo ficou transpassado sobre a rodovia após o acidente, impedindo a passagem de outros automóveis
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão acabou interditando uma das faixas da BR-153, em Anápolis. A colisão aconteceu próximo ao viaduto Ayrton Senna, no sentido Goiânia, pouco depois das 14h desta quinta-feira (05).
Em vídeo feito no local, é possível ver o carro, modelo Fiat Cronos, atravessado na via. O caminhão está batido contra a lateral esquerda do veículo.
Dentro do automóvel, que era conduzido por um motorista de aplicativo, estava uma mulher e um bebê.
Ainda não se sabe ao certo qual foi a dinâmica do acidente, mas testemunhas relataram ao Portal 6 que teria sido o caminhão que colidiu contra o carro.
Motoristas têm recorrido ao acostamento enquanto os automóveis continuam no meio da pista. Por isso, orienta-se que os condutores tenham cautela ao passar pelo trecho.
