Colisão entre carro e caminhão deixa pista interditada na BR-153, em Anápolis

Veículo ficou transpassado sobre a rodovia após o acidente, impedindo a passagem de outros automóveis

Natália Sezil Natália Sezil -
Colisão entre carro e caminhão deixou pista parcialmente interditada na BR-153.
Colisão entre carro e caminhão deixou pista parcialmente interditada na BR-153. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão acabou interditando uma das faixas da BR-153, em Anápolis. A colisão aconteceu próximo ao viaduto Ayrton Senna, no sentido Goiânia, pouco depois das 14h desta quinta-feira (05).

Em vídeo feito no local, é possível ver o carro, modelo Fiat Cronos, atravessado na via. O caminhão está batido contra a lateral esquerda do veículo.

Dentro do automóvel, que era conduzido por um motorista de aplicativo, estava uma mulher e um bebê.

Ainda não se sabe ao certo qual foi a dinâmica do acidente, mas testemunhas relataram ao Portal 6 que teria sido o caminhão que colidiu contra o carro.

Motoristas têm recorrido ao acostamento enquanto os automóveis continuam no meio da pista. Por isso, orienta-se que os condutores tenham cautela ao passar pelo trecho.

 

 

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

