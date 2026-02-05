Fim da escala 6×1: funcionários de supermercado passam a ter dois dias de descanso

Projeto piloto começa em fevereiro e será aplicado em duas lojas da rede no interior de São Paulo

Gabriel Yuri Souto - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Grupo São Vicente)

O fim da escala 6×1 em supermercados começa a ser colocado em prática pelo Grupo São Vicente, que inicia, a partir de fevereiro, a implantação da escala de trabalho 5×2 em suas operações de varejo e atacado. Inicialmente, a mudança ocorrerá em caráter de projeto piloto, aplicado em duas unidades localizadas no município de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo.

Com o novo modelo, os colaboradores passam a ter dois dias de descanso por semana. No entanto, a carga horária semanal permanece a mesma. Dessa forma, a iniciativa representa uma alteração significativa na rotina dos funcionários e acompanha uma tendência debatida em todo o setor supermercadista.

Além disso, segundo a rede, a nova escala traz mais previsibilidade à jornada de trabalho. Como resultado, os colaboradores podem equilibrar melhor a vida pessoal e profissional, contando com mais tempo para a convivência familiar, o lazer e os cuidados com a saúde.

Ainda conforme a empresa, a expectativa é de que o fim da escala 6×1 em supermercados gere impactos positivos no clima organizacional. Consequentemente, a mudança também pode refletir no aumento da produtividade das equipes e no engajamento interno.

De acordo com o diretor-presidente do Grupo São Vicente, Marcos Cavicchiolli, a iniciativa está alinhada aos valores da companhia. “Trata-se de um tema amplamente discutido no setor e que reforça o propósito da empresa de construir um ambiente de trabalho mais saudável”, destacou.

Durante a fase inicial do projeto, a empresa irá acompanhar indicadores como redução do turnover, diminuição do absenteísmo e desempenho operacional das lojas. Por fim, com base nos resultados obtidos, o grupo irá avaliar a viabilidade de expandir a escala 5×2 para as demais unidades da rede.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!