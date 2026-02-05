Goiânia e Anápolis estão na lista de cidades goianas que podem ter tempestades; veja previsão do tempo

Os temporais podem atingir 78 municípios goianos, sendo que, em algumas regiões, o volume pode ficar entre 20 e 40 mm por hora

Ícaro Gonçalves - 05 de fevereiro de 2026

As tempestades podem atingir 78 municípios goianos, sendo que em algumas regiões, o volume pode ficar entre 20 e 40 mm por hora

A primeira sexta-feira de fevereiro deve ser de pancadas de chuva e rajadas de vento em diversos municípios goianos, com prováveis tempestades com raios e risco de queda de granizo.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que em boletim emitido nesta quinta-feira (04).

Segundo o órgão, o temporal que deve ocorrer é resultado da combinação de calor e umidade que já vem afetando Goiás há semanas, que causa extensas áreas de instabilidade climática.

O alerta para as tempestades se estende para 78 municípios goianos. Em algumas regiões, o volume das chuvas pode ficar entre 20 e 40 mm por hora, com rajadas de vento de podem ultrapassam os 50 km/h.

Nas regiões Sul, Sudoeste e Leste, a previsão é de até 45 mm, com temperatura máxima de 31º C. Já a região Central do estado, o volume pode chegar a 50 mm, com máxima de 31º C.

Na região Oeste, as chuvas também podem chegar a 45 mm, com máxima de 34º C, enquanto no Norte goiano, a previsão é de 40 mm, com máxima de 34º C.

Dos municípios apontados pelo Cimehgo, destacam-se Cocalzinho, Formosa e Ouvidor, onde a meteorologia aponta para 25 mm de chuva, além de Porangatu, com 22 mm.

Confira as cidades sob alerta de tempestades:

A lista do Cimehgo para os municípios em alerta de tempestade inclui Abadiânia, Água Fria de Goiás, Alexânia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Amaralina, Anápolis, Anhanguera, Baliza, Barro Alto, Bom Jesus de Goiás eBonfinópolis.

Inclui ainda Buritinópolis, Cabeceiras, Caiapônia, Caldas Novas, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Catalão, Cavalcante, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristianópolis, Cumari, Davinópolis, Divinópolis de Goiás e Doverlândia.

Também estão em alerta os municípios de Estrela do Norte, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Gameleira de Goiás, Goiandira, Gouvelândia, Guarani de Goiás, Iaciara, Ipameri, Leopoldo de Bulhões, Mara Rosa, Marzagão, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte e Mutunópolis,

Devem ser afetados pelas tempestades Nova Aurora, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Orizona, Ouvidor, Palmelo, Perolândia, Pires do Rio, Planaltina, Porangatu, Portelândia, Posse, Quirinópolis, Rio Quente, Santa Cruz de Goiás eSanta Rita do Araguaia.

Por fim, os municípios de Santa Rita do Novo Destino, Santa Tereza de Goiás, São Domingos, São Miguel do Passa Quatro, Silvânia, Simolândia, Teresina de Goiás, Três Ranchos, Trombás, Uruaçu, Urutaí, Vianópolis, Vila Boa, São Luiz do Norte, Goiânia.

