SaBOR ou não? Goiás responde Minas Gerais após provocação sobre pães de queijo

O Governo goiano respondeu em vídeo a provocação e ainda brincou: "Por que você é tão obcecado por mim, Minas Gerais?"

Ícaro Gonçalves - 06 de fevereiro de 2026

O Governo goiano respondeu em vídeo a provocação sobre o pão de queijo e ainda brincou: “Por que você é tão obcecado por mim, Minas Gerais?” (Imagens: Reprodução/Pexels/Instagram)

Quem pensou que a provocação feita pelo Governo de Minas ao pão de queijo goiano ficaria por isso mesmo, se enganou. Isso porque o Governo de Goiás “dobrou a aposta” e, no perfil oficial do Instagram, resolveu responder a brincadeira feita pelos mineiros.

A rixa bem humorada teve início quando o governo mineiro aderiu ao meme do “saBOR energético” para tirar sarro do pão de queijo de Goiás.

No vídeo publicado pelos mineiros em 29 de janeiro, uma jovem aparece dizendo: “nó, esse pão de queijo de Goiás é muito estranho, né?”. Logo depois, um amigo ao lado responde: “é porque não é pão de queijo. É saBOR pão de queijo. SaBOR”.

No mesmo dia, Goiás respondeu à provocação nos comentários. Escreveu: “Uai, Gov! O saBOR goiano não sai da boca de vocês mesmo, né?”.

Mas a resposta a altura veio mesmo na última quinta-feira (05), também em vídeo no perfil do Insta.

No vídeo, o “Gov” goiano relembra a provocação e questiona: “Por que você é tão obcecado por mim, Minas Gerais?”.

E logo depois, a resposta: “Ah, lembrei…”, acompanhada por uma sequência de patrimônios goianos “que Minas sonha em ter”.

Teve imagens de grandes ícones goianas como a rainha Marília Mendonça e a poetisa Cora Coralina, lugares turísticos como a Chapada dos Veadeiros, o rio Araguaia e Pirenópolis com a Procissão do Fogaréu, além das delícias goianas como a pamonha e o famoso pequi.

Na legenda, também teve provocação: “Ser goiano é bom demais, né? Talvez seja por isso que Minas Gerais é tão obcecado por Goiás”.

Origem do meme “SaBOR energético”

A brincadeira sobre o “saBOR” de alguma coisa virou tendência depois que um produto do influenciador Toguro viralizou nas redes sociais.

Proprietário da bebida Mansão Maromba, Toguro foi questionado se seu drink continha cafeína ou taurina misturados com álcool, o que é proibido por lei.

Como resposta ele disparou: “Minha bebida não é energético. Não tem cafeína nem taurina, ela é sabor energético”.

Disso, centenas de vídeos foram feitos replicando o bordão, o que multiplicou a fama do influenciador nas redes sociais.

