A planta trepadeira que está em alta no momento: produz flores lindas o ano todo e ainda dá sombra na sua casa

Com crescimento rápido e floração prolongada, a trepadeira virou escolha certeira para quem quer sombra natural e um visual de “casa de revista” sem grandes gastos

Layne Brito - 07 de fevereiro de 2026

Quem está procurando um jeito prático de deixar a casa mais bonita e, ao mesmo tempo, mais fresca, tem apostado em uma tendência que ganhou força nos últimos meses: trepadeiras ornamentais que florescem por longos períodos e transformam muros, grades e pérgolas em verdadeiros painéis verdes.

Entre as mais desejadas do momento está a roseira trepadeira Iceberg, que virou queridinha justamente por unir floração prolongada, crescimento vigoroso e a capacidade de criar sombra natural quando é conduzida da forma certa.

O sucesso dela não é só pela aparência delicada. A Iceberg funciona bem em diferentes estilos de paisagismo e tem um efeito visual imediato, principalmente quando usada para cobrir estruturas.

Em pouco tempo, ela começa a preencher os espaços e cria um ambiente mais acolhedor, com cara de jardim planejado.

Em casas com áreas externas expostas ao sol, muita gente tem usado a trepadeira como alternativa para amenizar o calor, criando uma espécie de teto verde que reduz a incidência direta da luz solar.

A floração quase contínua é um dos pontos que mais chamam atenção. Isso acontece porque a planta tem um ciclo repetitivo de flores, produzindo novas brotações ao longo do ano.

Como as flores surgem justamente nos ramos jovens, o crescimento rápido e as podas regulares estimulam novas floradas.

Em regiões de clima quente ou ameno, com boa incidência de sol e adubação adequada, a planta quase não entra em dormência, o que permite manter flores por longos períodos.

Para quem quer o melhor resultado, o local de cultivo faz diferença. A roseira trepadeira se desenvolve melhor em sol pleno, com pelo menos algumas horas de luz direta por dia.

O solo precisa ser fértil, bem drenado e enriquecido com matéria orgânica. As regas devem ser moderadas, evitando encharcar, e a adubação ajuda a manter folhas mais verdes e flores mais abundantes, especialmente nos períodos de maior calor.

Outro detalhe que separa um bom resultado de um resultado perfeito demais é a condução dos ramos. Por ser trepadeira, ela precisa de apoio e direcionamento.

Quando os ramos são guiados ao longo de treliças, grades ou pérgolas, a planta se espalha melhor, ganha volume e forma uma cobertura mais uniforme. Isso aumenta tanto o efeito decorativo quanto a sombra gerada, deixando o espaço mais confortável para uso no dia a dia.

Além de pérgolas, a Iceberg também é muito usada em muros e cercas para criar uma parede viva, melhorar a estética e até dar mais privacidade.

Em varandas, pode funcionar muito bem quando há espaço para um vaso grande e estrutura de sustentação, desde que receba bastante sol. Em entradas e portões, costuma entregar um impacto visual forte, com aquela aparência de jardim bem cuidado logo na chegada.

Com beleza duradoura, manutenção relativamente simples e a vantagem de refrescar ambientes externos, a trepadeira se consolidou como uma das escolhas mais procuradas por quem quer unir natureza, conforto e valorização do imóvel sem reforma.

