Barriga de cerveja: 6 dicas para diminuir a pança sem abrir mão da bebida alcoólica

Especialista explica como reduzir a gordura abdominal com ajustes simples, sem precisar abandonar a cerveja ou o vinho

Gustavo de Souza - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Sol, calor, amigos e uma cerveja gelada formam uma combinação quase irresistível. O problema é que o consumo frequente de álcool adiciona muitas calorias à rotina e favorece o surgimento da chamada barriga de cerveja.

A boa notícia é que não é preciso cortar a bebida de vez. Com escolhas mais inteligentes e controle do consumo, é possível manter o prazer do brinde e ainda reduzir a gordura abdominal.

Por que a barriga de cerveja aparece

A famosa “pochete” está ligada ao acúmulo de gordura visceral, localizada profundamente no abdômen e ao redor de órgãos como fígado e intestino. Esse tipo de gordura é especialmente perigoso e aumenta o risco de doenças metabólicas.

Estudos do American Journal of Public Health mostram que, em dias de maior consumo, homens ingerem até 27% das calorias diárias apenas com álcool. Entre mulheres, o índice chega a 19%.

Segundo o personal trainer britânico Will Duru, o problema não é a bebida isoladamente, mas o excesso calórico. Para reduzir a barriga, é preciso gastar mais calorias do que se consome — inclusive as líquidas.

Como beber sem sabotar a barriga

A primeira regra é a moderação. Cervejas mais alcoólicas e vinhos em taças grandes concentram muitas calorias e ainda podem causar inchaço, especialmente em pessoas sensíveis ao trigo.

Outra estratégia é optar por destilados com misturas leves, como gin ou vodca com bebidas zero açúcar. Refrigerantes comuns e tônicas tradicionais podem ser tão calóricos quanto a própria bebida alcoólica.

Nunca beba de estômago vazio. Uma refeição equilibrada antes de consumir álcool ajuda a controlar a quantidade ingerida, reduz picos de fome e evita exageros durante e depois da bebida.

As seis dicas para diminuir a pança

Transformar o álcool em um mimo ocasional, e não em hábito diário, faz grande diferença no balanço semanal de calorias. Planejar quando beber ajuda a evitar excessos.

Outra recomendação é substituir o bar por novos hobbies. Atividades físicas, caminhadas com amigos ou novos interesses reduzem o consumo automático de álcool.

Por fim, quem busca mais precisão pode controlar as calorias, incluindo cada drink no cálculo diário. Aplicativos ajudam, mas é importante lembrar que bebidas ocupam espaço no orçamento calórico e reduzem a margem para alimentos nutritivos.

Com equilíbrio e estratégia, dá para brindar sem culpa — e sem barriga.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!