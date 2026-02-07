Esse é o melhor horário do dia para caminhar, ajudar na perda de peso e melhorar o controle do açúcar no sangue

Estudo aponta que caminhadas curtas após as refeições ajudam a reduzir a glicose, melhoram a saúde metabólica e combatem o sedentarismo sem exigir esforço intenso

Isabella Victória - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Cuidar do corpo não exige academia, equipamentos caros ou treinos exaustivos. Um gesto simples, acessível e muitas vezes subestimado pode trazer ganhos reais para a saúde quando feito no momento certo do dia: caminhar.

Pesquisas recentes indicam que pequenas caminhadas, especialmente após as refeições, ajudam a controlar o açúcar no sangue e reduzem os impactos do sedentarismo.

Caminhar é um primeiro passo contra o sedentarismo

Para pessoas que passam grande parte do dia sentadas e não têm o hábito de se exercitar, caminhar em ritmo leve surge como uma alternativa segura e eficiente.

A prática regular contribui para a saúde do coração, auxilia no controle da pressão arterial e favorece o equilíbrio dos níveis de glicose no organismo.

O que diz a ciência sobre caminhar ao longo do dia

Um estudo conduzido pela Universidade de Limerick, na Irlanda, analisou adultos sedentários e os efeitos de interromper longos períodos sentados com pequenas caminhadas.

A proposta foi simples: observar o que acontecia com a saúde cardiometabólica quando esse comportamento era interrompido por pequenas doses de movimento, como caminhadas curtas.

O resultado chamou a atenção.

Participantes que fizeram pausas ativas ao longo do dia, em vez de permanecerem sentados de forma contínua, apresentaram uma redução significativa nos níveis de glicose após as refeições.

A diferença foi clara quando comparados àqueles que mantiveram o sedentarismo por períodos prolongados.

Por que caminhar após as refeições faz diferença?

Embora o estudo não defina um tempo exato para cada caminhada, os pesquisadores destacam que caminhar após comer potencializa os benefícios.

Isso acontece porque o corpo passa a utilizar melhor a glicose ingerida, e esse efeito se soma ao longo do tempo, trazendo ganhos consistentes para a saúde metabólica.

Quanto tempo é necessário caminhar por dia?

Na prática, a recomendação feita pelo estudo foi distribuir caminhadas curtas ao longo do dia, somando cerca de 30 minutos no total.

Pessoas que adotaram esse padrão registraram uma redução de aproximadamente 17% nos níveis de glicose, um dado expressivo quando se fala em prevenção de doenças metabólicas.

Movimento como parte da rotina

Mais do que um exercício, caminhar em momentos estratégicos do dia se mostra uma ferramenta poderosa para quem busca mais saúde sem grandes mudanças na rotina.

Levantar-se, dar alguns passos e quebrar o ciclo de horas sentado pode ser o primeiro passo — literalmente — para um corpo mais equilibrado.

