Filha de Túlio Maravilha se posiciona após fala polêmica sobre universidades públicas

Tulianne alega ter sido mal interpretada e que tem sido atacada por pessoas que não respeitariam a opinião dela e dos pais

Ícaro Gonçalves - 07 de fevereiro de 2026

Após a repercussão do vídeo em diz ter sido proibida de frequentar universidade públicas, Tulliane, filha do jogador aposentado Túlio Maravilha, veio a público se posicionar sobre a polêmica gerada.

No vídeo em questão, divulgado na última sexta-feira (06), Tulianne alega ter sido mal interpretada e que tem sido atacada por pessoas que não respeitariam a opinião dela e dos pais.

Buscando explicar as falas da mãe, ela diz que o real motivo para a proibição não seria os valores das universidades publicas, mas sim o desejo de deixar a vaga para quem não tem as mesmas condições financeiras que ela.

“Nós temos condições de estudar em uma universidade privada. Então eu vou deixar a vaga para quem realmente precisa e tem esse sonho de estudar em uma universidade pública”, explicou ela.

Ela também alega questões de segurança e logística. “Tem também a questão de logística, o transito, a segurança, enfim. Minha família decidiu isso juntamente comigo para que eu não precisasse me mudar e não ficar longe dos meus pais”.

Mais a frente no vídeo, a filha de Tulio Maravilha, que também é influencer digital, comentou sobre os tais valores familiares que deveriam ser preservados, fala dita pela mãe e que tanto gerou polêmica.

“Hora nenhuma ela falou que a faculdade federal não tem valores, não houve comparação de uma universidade com outra. Isso é algo pessoal. Minha mãe apenas enfatizou que, de acordo com nossa realidade, faz mais sentido uma privada do que uma federal”, enfatizou.

“Se eu dependo dos meus pais para comer, para me vestir, para qualquer coisa, então eu vou, sim, respeitar a decisão deles. […] As faculdades que eu passei têm, realmente, um ensino excelente e eu ficou triste pelas pessoas que estão criando narrativas só para ganhar fama”, finalizou.

Entenda a polêmica

O caso teve início na última quinta-feira (05), quando a jovem gravou um vídeo juntos ao pais explicando porque iria para uma instituição de ensino privada.

A decisão veio dos pais, mesmo Tulliane já tendo sido aprovada em cursos concorridos na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A justificativa inicial dada pela mãe seira para preservar os “valores familiares”.

“Um dos fatores maiores [pelos quais] a gente não permite a Tulliane ir para uma federal, é para nós mantermos nossos valores familiares. Uma universidade particular se alinha mais a nossos pensamentos e nossos princípios”, disse a mãe, Cristiane Maravilha.

