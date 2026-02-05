CPE prende mulher envolvida em homicídio dentro de borracharia em Anápolis

Suspeita estaria acompanhada de um homem, que foi o responsável direto pelos tiros

Natália Sezil - 05 de fevereiro de 2026

Suspeita foi presa pela CPE de Anápolis. (Foto: Reprodução/Anápolis Notícias)

A mulher envolvida no caso do homem morto a tiros dentro de uma borracharia de Anápolis, na tarde desta quinta-feira (05), foi presa pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) horas após o crime.

Ela estaria pilotando a motocicleta utilizada no homicídio, sendo a responsável pelo transporte, enquanto o garupa teria descido do veículo e disparado contra a vítima.

Os dois fugiram em seguida. Detida, a suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, onde fica à disposição das autoridades competentes. A motocicleta usada também foi apreendida.

O homem envolvido ainda não foi identificado nem localizado. Ele segue sendo procurado pela Polícia Civil (PC), que fica responsável pelas próximas medidas legais.

A vítima foi identificada como Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o óbito foi constatado ainda no local.

Até o momento, não se sabe qual teria sido a motivação do ataque. A investigação continua.

