CPE prende mulher envolvida em homicídio dentro de borracharia em Anápolis
Suspeita estaria acompanhada de um homem, que foi o responsável direto pelos tiros
A mulher envolvida no caso do homem morto a tiros dentro de uma borracharia de Anápolis, na tarde desta quinta-feira (05), foi presa pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) horas após o crime.
Ela estaria pilotando a motocicleta utilizada no homicídio, sendo a responsável pelo transporte, enquanto o garupa teria descido do veículo e disparado contra a vítima.
Os dois fugiram em seguida. Detida, a suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, onde fica à disposição das autoridades competentes. A motocicleta usada também foi apreendida.
O homem envolvido ainda não foi identificado nem localizado. Ele segue sendo procurado pela Polícia Civil (PC), que fica responsável pelas próximas medidas legais.
A vítima foi identificada como Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o óbito foi constatado ainda no local.
Até o momento, não se sabe qual teria sido a motivação do ataque. A investigação continua.
