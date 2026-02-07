Prefeitura de Anápolis anuncia chamamento para definir nova OS que será responsável pela UPA da Vila Esperança

Unidade vem sendo administrada sob um contrato de dispensa de licitação pela Associação Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2026

Upa Vila Esperança em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A Prefeitura de Anápolis oficializou o chamamento público nº 001/2026 para selecionar a Organização Social (OS) que assumirá a gestão definitiva da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra de Andrade, na Vila Esperança.

A medida, publicada na última edição Diário Oficial do Município (DOM), marca uma mudança na unidade, que opera sob contrato emergencial desde a intervenção direta realizada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) em março de 2025.

Naquela ocasião, o chefe do Executivo foi juntamente com a Polícia Militar (PM) para retirar a antiga gestora, o INDSH, após um “apagão” de médicos que comprometeu o funcionamento do pronto-socorro.

À época, a antiga OS afirmou que a acusação da falta de profissionais não se sustentava e que a unidade trabalhava com uma demanda muito maior do que a estipulada em contrato.

O episódio resultou na contratação temporária da Associação Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), que assumiu a unidade sob um contrato de dispensa de licitação, modelo que agora será substituído por uma seleção formal de longo prazo.

As entidades interessadas em gerir a UPA devem protocolar suas propostas na Secretaria Municipal de Saúde no dia 16 de março de 2026.

O edital completo ficará disponível para consulta pública a partir de 13 de fevereiro no Portal de Transparência da Prefeitura e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Em tempo

Além da instabilidade administrativa, a UPA Vila Esperança atravessa um período de transição física devido à precariedade da estrutura.

Com problemas crônicos de infiltração e telhado, o prédio foi alvo de um plano de reforma anunciado no início de 2025, o que levou ao remanejamento estratégico de parte dos atendimentos para a UPA Central (antiga UPA da Mulher), visando desafogar os corredores da Vila Esperança.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!