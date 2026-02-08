Carreta que tombou na BR-060 entre Anápolis e Goiânia começa a ser retirada e motoristas disparam: “que fedor”

Veículo já havia sido colocado no meio das duas pistas, juntamente com o carregamento

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2026

Carreta tombou na BR-060 entre Anápolis e Goiânia. (Foto: Samuel Leão)

Uma carreta, que tombou na última sexta-feira (06) na BR-060 entre Anápolis e Goiânia e derrubou uma carga com vários fardos pela pista, começou a ser retirada neste domingo (08). Motoristas que passavam pelo local ainda ressaltaram um forte cheiro que estaria vindo dos objetos.

Um leitor entrou em contato com o Portal 6 e relatou ter passado pelo ponto do acidente. O veículo já havia sido colocado no meio das duas pistas, juntamente com o carregamento, e homens atuavam na área.

“Passei por perto e tive que fechar meu vidro, que fedor insuportável. Não sei se era esterco ou restos de animais, mas cheirava a carniça”, revelou.

A reportagem conseguiu fazer um registro justamente da hora que os trabalhadores atuavam empilhando os fardos, juntamente com um guincho.

Apesar do inconveniente, a carreta não interferiu no fluxo pela rodovia, que seguia normalmente. A expectativa é que a semana comece sem o veículo “estacionado” na estrada.

