Jovem motociclista morre após gravíssimo acidente em Trindade

Samu foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima

Da Redação - 08 de fevereiro de 2026

Acidente ocorreu por volta das 21h15 e vítima foi encontrada já sem sinais vitais. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito com desfecho fatal foi registrado na Avenida Manoel Monteiro, na região Central de Trindade. Um jovem motociclista, de 23 anos, morreu após se envolver em uma colisão na noite deste sábado (07).

O Portal 6 apurou que o acidente, envolvendo uma motocicleta e um carro, ocorreu por volta das 21h15.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o motociclista sem capacete, caído ao solo, sem sinais vitais e com diversos ferimentos pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na ocorrência, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima,

A condutora do veículo foi encontrada consciente, orientada e responsiva, sentada no banco do motorista.

Ela recusou ser encaminhada a uma unidade de saúde e permaneceu no local acompanhada pela Polícia Militar (PM) para a realização dos procedimentos legais.

O corpo do jovem foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

