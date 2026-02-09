Bolo mousse de maracujá: a receita irresistível que vai conquistar seu paladar

Fácil de fazer e incrivelmente delicioso, é a sobremesa perfeita para qualquer ocasião

Isabella Valverde - 09 de fevereiro de 2026

Quem resiste a um bolo fofinho combinado com a acidez e o frescor de um mousse de maracujá?

Este bolo mousse de maracujá é a combinação perfeita de textura e sabor, garantindo suspiros a cada garfada.

A receita é uma sobremesa irresistível para se deliciar depois do almoço ou na hora do lanche. Experimente e comprove o quão “bom demais” ela fica!

Ingredientes

Para a Massa do Bolo

– Ovos

– Açúcar

– Óleo

– Essência de baunilha

– Água quente

– Trigo

– Cacau 50%

– Fermento em pó

Para o Mousse de Maracujá

– Polpa de maracujá

– Leite condensado

– Creme de leite

– Leite em pó

– Chocolate branco

Modo de Preparo

Preparando a Massa Fofinha

Em um recipiente, junte os ovos e o açúcar. Bata muito bem até obter uma mistura clara e esbranquiçada.

Adicione o óleo, a essência de baunilha e a água quente. Mexa rapidamente para que o ovo não cozinhe.

Quando a mistura estiver espumando, incorpore os ingredientes secos: o trigo e o cacau 50%. Mexa até que a massa esteja homogênea.

Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente, apenas para incorporá-lo à massa.

Divida a massa em duas formas untadas e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 40 minutos. Faça o teste do palito para verificar o cozimento.

O Mousse Cremoso de Maracujá

No liquidificador, coloque a polpa do maracujá, o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e o chocolate branco.

Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até que todos os ingredientes estejam bem incorporados e a mistura esteja cremosa. Depois, transfira o mousse para uma tigela, cubra bem e leve para gelar enquanto o bolo esfria.

Montagem do Bolo Mousse

Com a massa do bolo já fria, corte-a em 4 discos. (A receita original sugere 4 discos, mas o vídeo mostra a massa dividida em duas formas, o que pode resultar em 2 bolos ou 2 discos por bolo, dependendo da espessura desejada. Para um bolo alto, 4 discos de uma massa mais fina ou de duas massas é ideal).

Na própria forma em que o bolo foi assado (ou em um aro de montagem), coloque o primeiro disco de massa.

Umedeça bem a massa com uma calda de sua preferência (uma calda simples de água e açúcar ou suco de maracujá diluído funciona bem).

Espalhe uma camada generosa do mousse de maracujá sobre a massa umedecida.

Repita o processo, intercalando camadas de massa umedecida e mousse, até finalizar todos os discos.

Cubra o bolo com plástico filme e leve para gelar por, no mínimo, 8 horas. O ideal é deixar de um dia para o outro para que o bolo fique bem firme e os sabores se acentuem.

Finalização e Dicas

Após o tempo de refrigeração, você pode espatular o restante do mousse ao redor do bolo para um acabamento mais bonito.

Para um toque extra de sabor e elegância, finalize com uma ganache de chocolate por cima ou decore com raspas de chocolate branco e sementes de maracujá. A criatividade é o limite!

