Quem for tirar CNH em Goiás poderá fazer prova de forma remota; entenda como vai funcionar

Para garantir a integridade do exame, a tecnologia de biometria facial e IA monitorará movimentos suspeitos

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2026

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou, nesta segunda-feira (09), a implementação da prova teórica remota para candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com a medida, Goiás se torna o primeiro estado do país a permitir que o exame seja realizado de forma virtual, utilizando inteligência artificial para monitoramento.

O novo sistema permitirá que o candidato faça a avaliação em casa, por meio de computador ou celular.

Para garantir a integridade do exame, a tecnologia de biometria facial e IA monitorará movimentos suspeitos, enquanto servidores do Detran acompanham o processo em tempo real.

Caso o sistema detecte irregularidades, como a presença de terceiros ou desvio de atenção, a prova é bloqueada imediatamente.

Mudanças na CNH

A novidade anunciada pelo Detran-GO vem no mesmo contexto em que o Brasil atravessa uma reforma profunda e estrutural no Código de Trânsito Brasileiro, focada em reduzir drasticamente o custo e a burocracia para novos motoristas.

Sob a diretriz do programa nacional CNH Brasil, o país passou a flexibilizar etapas que antes eram monopólios das autoescolas, como o curso teórico de 45 horas, que agora pode ser feito de forma autodidata e gratuita por meio de plataformas governamentais.

A expectativa é que os custos para obter o documento caiam em torno de 80%, proporcionando maior democratização ao direito de dirigir.

