Quem for tirar CNH em Goiás poderá fazer prova de forma remota; entenda como vai funcionar

Para garantir a integridade do exame, a tecnologia de biometria facial e IA monitorará movimentos suspeitos

Davi Galvão
(Foto: DIvulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou, nesta segunda-feira (09), a implementação da prova teórica remota para candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com a medida, Goiás se torna o primeiro estado do país a permitir que o exame seja realizado de forma virtual, utilizando inteligência artificial para monitoramento.

O novo sistema permitirá que o candidato faça a avaliação em casa, por meio de computador ou celular.

Leia também

Para garantir a integridade do exame, a tecnologia de biometria facial e IA monitorará movimentos suspeitos, enquanto servidores do Detran acompanham o processo em tempo real.

Caso o sistema detecte irregularidades, como a presença de terceiros ou desvio de atenção, a prova é bloqueada imediatamente.

Mudanças na CNH

A novidade anunciada pelo Detran-GO vem no mesmo contexto em que o Brasil atravessa uma reforma profunda e estrutural no Código de Trânsito Brasileiro, focada em reduzir drasticamente o custo e a burocracia para novos motoristas.

Sob a diretriz do programa nacional CNH Brasil, o país passou a flexibilizar etapas que antes eram monopólios das autoescolas, como o curso teórico de 45 horas, que agora pode ser feito de forma autodidata e gratuita por meio de plataformas governamentais.

A expectativa é que os custos para obter o documento caiam em torno de 80%, proporcionando maior democratização ao direito de dirigir.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

