Se o pai não pagar, tios podem ser obrigados a assumir a responsabilidade do pagamento da pensão

Advogada explica que a pensão alimentícia não some com a inadimplência e pode recair sobre outros familiares

Gabriel Yuri Souto - 10 de fevereiro de 2026

Quando o pai deixa de pagar a pensão, a dívida não desaparece. Pelo contrário, a obrigação permanece ativa até o pagamento.

Segundo a Dra. Marlucia Melo, da Advocacia Multidisciplinar, o não pagamento provoca um efeito em cadeia dentro da família.

Por isso, a Justiça busca alternativas para garantir a proteção da criança.

Pensão alimentícia é direito garantido por lei

A lei brasileira trata a pensão alimentícia como direito fundamental. Assim, o pagamento não depende da vontade de quem deve.

Além disso, o Judiciário prioriza o interesse do menor. Dessa forma, o processo não para quando o responsável direto falha.

Consequentemente, outros familiares podem assumir a obrigação.

Quem assume quando o pai não paga a pensão

Em regra, o pai responde primeiro pelo pagamento da pensão. No entanto, quando ele não cumpre a obrigação, a lei permite ampliar a cobrança.

Nesse cenário, os avós costumam ser chamados a contribuir, de forma complementar ou subsidiária.

Em situações específicas, os tios também podem responder pelo pagamento, desde que o juiz comprove a necessidade da criança e a capacidade financeira.

Efeito dominó explica a responsabilidade familiar

De acordo com a Dra. Marlucia Melo, a pensão funciona como um efeito dominó dentro da família.

Primeiro, a cobrança recai sobre o pai. Em seguida, o Judiciário analisa a participação de outros parentes próximos.

Assim, a criança não fica desamparada enquanto o processo segue.

Não pagar pensão gera consequências sérias

O não pagamento da pensão gera consequências graves. Entre elas, estão a cobrança judicial e a prisão civil do devedor.

Além disso, a Justiça pode determinar bloqueio de contas e negativação do nome.

Por isso, a advogada reforça que pensão não é favor, mas obrigação legal.

Informação protege os direitos da criança

Buscar informação evita prejuízos e conflitos maiores. Quanto antes a família entende as regras, melhor para a criança.

