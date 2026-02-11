Veja quais nomes lideram preferência do eleitor para deputado federal em Anápolis
Além de Rubens Otoni, outros nomes já conhecidos aparecem com relativa boa performance na cidade
Um novo recorte da pesquisa Directa, realizada em Anápolis em fevereiro de 2026, traz à tona os nomes que se destacam na corrida por uma vaga de deputado federal.
O levantamento, que entrevistou 600 pessoas e está registrado no TSE sob o número GO-04010/2026, mostra que o eleitorado anapolino já tem suas preferências, com alguns candidatos conhecidos despontando.
Na modalidade estimulada, onde os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos, Rubens Otoni lidera com 9,20% das intenções de voto. Logo em seguida, aparecem Major Vitor Hugo com 8,40% e Delegado Waldir com 7,20%. Bruno Peixoto (6,70%), Professor Alcides (6,10%), Silvye Alves (5,40%) e Fred Rodrigues (5,40%) também demonstram boa performance.
No cenário espontâneo, onde os eleitores citam os nomes sem qualquer indução, Rubens Otoni mantém a liderança com 4,30%, seguido por Gustavo Gayer com 3,10%. Bruno Peixoto (1,80%) e José Nelto (1,50%) também são lembrados.
É importante notar que, neste cenário, o percentual de eleitores que não sabem ou não opinam é bastante alto, atingindo 75,80%, o que indica um grande número de votos ainda em aberto.
Os dados da Directa revelam que, embora Rubens Otoni se destaque, a disputa para deputado federal em Anápolis conta com a presença de diversas figuras políticas já consolidadas, prometendo uma eleição disputada.
