Veja quais nomes lideram preferência do eleitor para deputado federal em Anápolis

Além de Rubens Otoni, outros nomes já conhecidos aparecem com relativa boa performance na cidade

Samuel Leão Samuel Leão -
Deputado federal - deputados federais favoritos
Deputados federais favoritos para 2026. (Foto: Reprodução/Alego)

Um novo recorte da pesquisa Directa, realizada em Anápolis em fevereiro de 2026, traz à tona os nomes que se destacam na corrida por uma vaga de deputado federal.

O levantamento, que entrevistou 600 pessoas e está registrado no TSE sob o número GO-04010/2026, mostra que o eleitorado anapolino já tem suas preferências, com alguns candidatos conhecidos despontando.

Na modalidade estimulada, onde os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos, Rubens Otoni lidera com 9,20% das intenções de voto. Logo em seguida, aparecem Major Vitor Hugo com 8,40% e Delegado Waldir com 7,20%. Bruno Peixoto (6,70%), Professor Alcides (6,10%), Silvye Alves (5,40%) e Fred Rodrigues (5,40%) também demonstram boa performance.

Leia também

No cenário espontâneo, onde os eleitores citam os nomes sem qualquer indução, Rubens Otoni mantém a liderança com 4,30%, seguido por Gustavo Gayer com 3,10%. Bruno Peixoto (1,80%) e José Nelto (1,50%) também são lembrados.

É importante notar que, neste cenário, o percentual de eleitores que não sabem ou não opinam é bastante alto, atingindo 75,80%, o que indica um grande número de votos ainda em aberto.

Os dados da Directa revelam que, embora Rubens Otoni se destaque, a disputa para deputado federal em Anápolis conta com a presença de diversas figuras políticas já consolidadas, prometendo uma eleição disputada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.