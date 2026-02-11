Veja quais nomes lideram preferência do eleitor para deputado federal em Anápolis

Além de Rubens Otoni, outros nomes já conhecidos aparecem com relativa boa performance na cidade

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2026

Deputados federais favoritos para 2026. (Foto: Reprodução/Alego)

Um novo recorte da pesquisa Directa, realizada em Anápolis em fevereiro de 2026, traz à tona os nomes que se destacam na corrida por uma vaga de deputado federal.

O levantamento, que entrevistou 600 pessoas e está registrado no TSE sob o número GO-04010/2026, mostra que o eleitorado anapolino já tem suas preferências, com alguns candidatos conhecidos despontando.

Na modalidade estimulada, onde os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos, Rubens Otoni lidera com 9,20% das intenções de voto. Logo em seguida, aparecem Major Vitor Hugo com 8,40% e Delegado Waldir com 7,20%. Bruno Peixoto (6,70%), Professor Alcides (6,10%), Silvye Alves (5,40%) e Fred Rodrigues (5,40%) também demonstram boa performance.

No cenário espontâneo, onde os eleitores citam os nomes sem qualquer indução, Rubens Otoni mantém a liderança com 4,30%, seguido por Gustavo Gayer com 3,10%. Bruno Peixoto (1,80%) e José Nelto (1,50%) também são lembrados.

É importante notar que, neste cenário, o percentual de eleitores que não sabem ou não opinam é bastante alto, atingindo 75,80%, o que indica um grande número de votos ainda em aberto.

Os dados da Directa revelam que, embora Rubens Otoni se destaque, a disputa para deputado federal em Anápolis conta com a presença de diversas figuras políticas já consolidadas, prometendo uma eleição disputada.

