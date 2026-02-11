Pesquisa mostra que Roberto Naves pode ser humilhado nas urnas caso se candidate a deputado federal

Nem no cenário estimulado o ex-prefeito de Anápolis tem boa perfomance junto ao eleitorado da cidade

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2026

Prefeito Roberto Naves durante prestação de contas. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 analisou os dados da pesquisa eleitoral Directa, que revela um cenário desafiador para o ex-prefeito Roberto Naves, caso ele decida disputar uma vaga como deputado federal.

A pesquisa tem registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo número 04010/2026 e foi realizada em fevereiro de 2026 com 600 eleitores anapolinos.

Os números indicam que, mesmo no cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Roberto Naves não consegue uma boa performance.

Ele aparece com apenas 1,70% das intenções de voto, ocupando a 13ª posição entre os candidatos citados. Este percentual o coloca significativamente atrás de outros nomes da política local e regional.

No cenário espontâneo, a situação é ainda mais delicada. Roberto Naves registra apenas 0,90% da preferência do eleitorado, ficando na 6ª posição. A alta taxa de eleitores que não souberam ou não opinaram espontaneamente (75,80%) sugere que, apesar de ser um nome conhecido, sua lembrança para o cargo de deputado federal é baixa.

Mesmo tendo concluído dois mandatos como prefeito de Anápolis, os resultados da pesquisa apontam para uma possível dificuldade de Roberto Naves em mobilizar o eleitorado anapolino para a candidatura a deputado federal, o que poderia resultar em humilhação e na quebra das expectativas do candidato.

