Ação rápida de policiais militares de Anápolis salva vida de bebê que não conseguia respirar

Caso começou quando motorista de aplicativo parou viatura com mãe em desespero e bebê nos braços

Davi Galvão - 12 de fevereiro de 2026

Neném foi salva após rápida intervenção dos policiais militares. (Foto: Divulgação/4°BPM)

Um recém-nascido foi salvo por policiais militares após se engasgar e ficar sem conseguir respirar, na noite desta quarta-feira (11), em Anápolis.

A equipe realizava patrulhamento tático quando foi interceptada por um motorista de aplicativo em estado de emergência. Dentro do veículo, uma mãe estava em desespero com o filho nos braços.

O bebê apresentava obstrução das vias aéreas, ausência de resposta a estímulos, coloração arroxeada e perda de tônus muscular.

Diante da gravidade da situação, o 2º sargento Porto assumiu a criança e iniciou imediatamente a manobra de Heimlich, técnica indicada para desobstrução das vias aéreas em bebês.

Como a obstrução persistia, o subtenente Claudiones determinou o embarque imediato da mãe e da acompanhante na viatura e iniciou deslocamento prioritário, com uso de sinais sonoros e luminosos, até a unidade de saúde mais próxima.

Durante o trajeto, após insistência na técnica, o 2º sargento Porto conseguiu desobstruir as vias respiratórias da criança, que expeliu secreção que impedia a passagem de ar, posteriormente identificada pela mãe como resquício de leite da amamentação.

Logo em seguida, o bebê retomou a respiração, os sinais vitais e a coloração normal.

A criança foi entregue na UPA Pediátrica, onde recebeu atendimento médico.

Segundo o médico plantonista, a rapidez e a intervenção correta dos policiais foram decisivas para evitar que o caso evoluísse para asfixia com risco de morte.

