Apresentador do SBT acumula fortuna de mais de R$ 1 bilhão e compra a própria TV
De comunicador popular a magnata da imprensa, ele transformou audiência em império empresarial que vai muito além dos estúdios
Durante décadas, ele foi um dos comunicadores mais expressivos da televisão brasileira. Mas, por trás do bordão marcante e do estilo único, havia algo maior sendo construído pelo comunicador.
Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, não é apenas um dos apresentadores mais conhecidos e icônicos do país. Ele é também dono de um conglomerado de comunicação e acumula uma fortuna estimada em quase R$ 1 bilhão, consolidando-se como um comunicador de grande influência.
Natural de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, o comunicador começou a trabalhar cedo e construiu carreira no rádio até se tornar fenômeno nacional nos anos 1990 com o “Programa do Ratinho”.
Enquanto consolidava audiência, estruturava também um projeto empresarial ambicioso. Fundador da Rede Massa, que reúne cerca de 77 rádios e seis emissoras de TV afiliadas ao SBT, ele comanda um dos maiores conglomerados de comunicação do país, tendo comprado a TV que lhe deu destaque.
Fora da TV, Ratinho ainda investe no setor hoteleiro e no agronegócio, somando propriedades rurais produtivas.
As estimativas sobre o patrimônio do comunicador variam entre aproximadamente R$ 530 milhões e valores próximos de R$ 1 bilhão, considerando todos os ativos do grupo.
Independentemente do número exato, é inegável que Ratinho é um dos comunicadores mais icônicos do país, por marcar gerações e diferentes brasileiros.
