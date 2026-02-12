Apresentador do SBT acumula fortuna de mais de R$ 1 bilhão e compra a própria TV

De comunicador popular a magnata da imprensa, ele transformou audiência em império empresarial que vai muito além dos estúdios

Gabriel Dias - 12 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração / Captura de tela / YouTube)

Durante décadas, ele foi um dos comunicadores mais expressivos da televisão brasileira. Mas, por trás do bordão marcante e do estilo único, havia algo maior sendo construído pelo comunicador.

Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, não é apenas um dos apresentadores mais conhecidos e icônicos do país. Ele é também dono de um conglomerado de comunicação e acumula uma fortuna estimada em quase R$ 1 bilhão, consolidando-se como um comunicador de grande influência.

Natural de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, o comunicador começou a trabalhar cedo e construiu carreira no rádio até se tornar fenômeno nacional nos anos 1990 com o “Programa do Ratinho”.

Enquanto consolidava audiência, estruturava também um projeto empresarial ambicioso. Fundador da Rede Massa, que reúne cerca de 77 rádios e seis emissoras de TV afiliadas ao SBT, ele comanda um dos maiores conglomerados de comunicação do país, tendo comprado a TV que lhe deu destaque.

Fora da TV, Ratinho ainda investe no setor hoteleiro e no agronegócio, somando propriedades rurais produtivas.

As estimativas sobre o patrimônio do comunicador variam entre aproximadamente R$ 530 milhões e valores próximos de R$ 1 bilhão, considerando todos os ativos do grupo.

Independentemente do número exato, é inegável que Ratinho é um dos comunicadores mais icônicos do país, por marcar gerações e diferentes brasileiros.

