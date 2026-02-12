Jovem de 24 anos vive somente à base de pão e ovos, economiza R$ 500 mil por ano e quer chegar a R$ 6,5 milhões antes dos 40 anos

Com disciplina rígida e cortes radicais de gastos, britânica transforma salário em estratégia para conquistar liberdade financeira

Gabriel Dias - 12 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração / Captura de Tela / YouTube)

Enquanto muitos jovens optam por uma vida de consumo, uma britânica de 24 anos escolheu o caminho oposto — e gerou debates sobre o limite do “pão-durismo” em nome da liberdade financeira.

Com um café da manhã que custa cerca de 0,65 dólares — café feito em casa, ovos e pão — ela simboliza um estilo de vida voltado quase integralmente ao controle das finanças e ao planejamento de longo prazo.

Mia McGrath trabalha na indústria da moda, no Reino Unido, e economiza mais da metade do salário para acelerar seus planos de autonomia financeira. Antes dos 25 anos, já acumulava cerca de 97 mil dólares, investidos com foco no longo prazo.

Sua meta é ambiciosa: atingir algo entre 1,3 milhão e 1,5 milhão de dólares antes dos 40 anos, valor que considera suficiente para viver de rendimentos e trabalhar apenas por escolha.

Seguidora do movimento F.I.R.E. — que defende independência financeira e aposentadoria antecipada —, ela mora com os pais, evita gastos supérfluos e avalia cada compra com cuidado, considerando se realmente vale o dinheiro e o tempo investidos.

Sua filosofia, chamada “Frugal Chic”, propõe gastar com consciência e cortar o que não é essencial para alcançar seus objetivos financeiros.

A estratégia da jovem provoca debate. Críticos questionam se vale abrir mão de parte da juventude em troca de um futuro incerto, além de apontarem que nem todos têm as mesmas condições para poupar de forma tão agressiva, não sendo uma escolha tão simples.

Também há dúvidas sobre os riscos do mercado financeiro e o impacto emocional de uma rotina tão controlada, além de enxergarem a estratégia como humanamente impossível.

Mia rebate as críticas dizendo que não quer parar de trabalhar, mas conquistar liberdade. Ainda assim, sua história levanta uma questão: onde termina a disciplina financeira e começa o excesso — perigoso — de sacrifício?

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!