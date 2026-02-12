Mãe deixa sepultamento sob escolta após relatos de ameaças em Itumbiara

Despedida ocorreu com proteção reforçada e saída antecipada do cemitério

Pedro Ribeiro - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O sepultamento de Miguel, de 12 anos, realizado na tarde desta quinta-feira (12), em Itumbiara, foi marcado por relatos de ameaças e um forte clima de tensão.

Testemunhas afirmaram que a mãe do menino, Sarah Araújo, deixou o local antes do encerramento da cerimônia por questões de segurança.

Segundo relatos, a mulher entrou no cemitério sob escolta, e o veículo que a transportava foi conduzido diretamente até o ponto do sepultamento.

A medida teria sido adotada diante de informações sobre risco à integridade física dela.

A despedida ocorreu poucas horas após a tragédia registrada na madrugada do mesmo dia, quando o pai das crianças, Thales Machado, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida.

O irmão mais novo de Miguel, de 8 anos, que havia sido socorrido em estado gravíssimo, também não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada posteriormente.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

