Prefeito de Itumbiara, Dione Araújo se encontra com saúde estável e não sofreu infarto

Assessoria da Prefeitura desmentiu informações de que chefe do Executivo municipal estaria internado em UTI após tragédia familiar

Ícaro Gonçalves - 12 de fevereiro de 2026

Thales Machado era Secretário de Governo e genro do Prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. (Foto: Reprodução)

É falsa a informação de que o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, teria sofrido um infarto após ser informado da morte do genro, Thales Naves Alves, e dos dois netos.

A história circulou pelas redes sociais na manhã desta quinta-feira (12), relatando que Dione teria sofrido um ataque cardíaco, sendo levado a uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de hospital da cidade.

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que desmentiu a história. Segundo a assessoria, apesar de estar abalado com a situação, Dione segue com a saúde estável, sem qualquer intercorrência médica.

Ele está na casa dele, na companhia do Governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama Gracinha Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, do deputado federal Daniel Agrobom e do secretário de Estado da Saúde, Rasível Reis, aguardando pelo velório.

Tragédia em Itumbiara

Conforme noticiado pelo Portal 6, o Secretário de Governo de Itumbiara e genro do prefeito, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, matou os dois filhos e, logo em seguida, tirou a própria vida.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12), no Condomínio Paraíso, localizado na Vila de Furnas, em Itumbiara.

Os meninos chegaram a receber atendimento médico, mas não resistiram. Conforme as investigações preliminares, o cenário encontrado na residência indicava uma premeditação do ato, com a presença de galões de gasolina e mensagens de despedida publicadas pelo secretário.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC). O velório e o sepultamento da família ainda não tiveram os horários e locais divulgados.

